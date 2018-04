Natalie Pérez hundió a sus compañeras de Las estrellas

Invitada a Morfi, que conducen Damián De Santo y Zaira Nara, la actriz se sintió cómoda y dehinibida para hablar sin red del éxito televisivo que protagonizó en 2017 con Las estrellas. Al punto que no tuvo problemas en contar cada uno de los defectos de sus compañeras de elenco. Salvo Justina Bustos, el resto de las protagonistas no pudo salir ilesa de la lengua karateca de Natalie.

Según repoduce el portal Telebajocero.com, se había dicho que existían ciertos celos entre algunas, que no todas estaban conformes con Celeste Cid y sus ciertas diferencias con el resto. No todas estaban tan integradas, de hecho en una reunión reciente en la que volvieron a juntarse, no estaba Justina Bustos.

“Celeste es una persona insoportable, totalmente histérica, obsesiva. Rompe huevos, estudiosa. Si yo no sabía la letra era capaz de llamar al señor Adrián (por Suar) para que bajara a retarme. Buchona. Ella es extremadamente puntual, cosa que si llegaste cinco minutos tarde es un garrón porque ella ya llegó, ya está maquillada y peinada. La odiamos. Celeste es lo peor", dijo Pérez entre risas pero lo dijo.

“Marcela (Kloosterboer)es la persona más impuntual del mundo. Ella vive en Benavidez y se piensa que todo el mundo la tiene que esperar. ¡Que salga dos horas antes! Es un problema suyo si decidió irse a vivir al campo. Y tiene un tema con las flatulencias. Es un horror. Una la ve y dice esta chica es perfecta, pero no. En su intimidad le dicen ‘la negra'. Urtizberea es insoportable con la comida. Come un montón. Pero corre y acomoda la comida del plato, la da vuelta. Una terminó de comer, tomó el café, el postre, fue al baño a lavarse los dientes, y ella sigue dando vuelta la lechuga”, contó.