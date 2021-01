Natalie Pérez habló sobre los rumores de romance con El Polaco: "Me tenía bloqueada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A finales del año pasado, Natalie Pérez estuvo involucrada en uno de los últimos escándalos entre El Polaco y Barby Silenzi. Según informaron varios medios argentinos, la actriz de Las estrellas fue señalada como la tercera en discordia entre la pareja y generó una crisis. Sin embargo, Pérez rompió el silencio este miércoles y contó cómo es su relación con el cantante de cumbia, con quien estrenará una canción este viernes.



Tras recordar su paso por MasterChef Celebrity, donde entró para reemplazar a El Polaco, luego de que contrajera COVID-19, la actriz confesó que, desde su punto de vista, el músico es su gran candidato para llegar a la final. "Fueron tres o cuatro días que estuve, pero estaba re nerviosa, tenía mucha presión. Cuando te ponen un reloj se pone intensa la cosa, no es lo mismo que cocinar en casa. Creo que la final está entre Claudia [Villafañe] y El Polaco. Lo veo muy bien, por ahí su canal es la cocina", lanzó, entre risas, en referencia a sus escándalos mediáticos de los últimos meses.



Tras ese comentario, el panel de Flor de equipo -el programa conducido por Florencia Peña- se le preguntó sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el cantante. Si bien al principio intentó esquivar el tema, Pérez habló de su vínculo con el intérprete de "Deja de llorar". "Al Pola lo conocí cuando hicimos Las Estrellas, en 2017, y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción. Él es muy gracioso, me reí toda la filmación", expresó mientras mostraban una imagen del videoclip "El regalo", que se estrenará este viernes.





Mientras advirtió que cuando lo reemplazó en el certamen de cocina no tuvo contacto con él, la actriz y cantante reveló un dato desconocido hasta el momento. "Yo entré a MasterChef y le escribí para ver si me quería tirar algún tip y me deseó suerte. Yo le iba contando gala a gala que iba pasando (...). Tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram", disparó.



Luego, aclaró: "Este bloqueo es antiguo parece. Cuando me proponen lo del reemplazo, yo le escribí por redes porque no tenía el teléfono y ahí me di cuenta que me tenía bloqueada. Después le pedí el teléfono a la producción y ahí me escribió él. Cuando le pregunté me dijo: 'No, me tenías bloqueado vos. Seguro algún novio tuyo estaba celoso'", contó.