Natalia Oreiro sufre fuerte caída en el escenario durante los Kids Choice Awards

Los coloridos galardones conocidos como los Kids' Choice Awards tuvieron su edición en la Argentina , y reunieron ayer por la tarde a un público adolescente con diversos referentes del mundo de la televisión, el cine, la música y las redes sociales. El evento se llevó a cabo en el Estadio Obras y contó con la conducción de Verónica Lozano y el popular youtuber, Kevsho.

Uno de los premios más importantes de la ceremonia le fue entregado a Natalia Oreiro. La multifacética artista recibió el galardón a la "personalidad destacada" por su larga trayectoria en el medio. Cuando subió al escenario a recibir la estatuilla, la uruguaya se dio un duro golpe, que la forzó a retirarse del lugar, para repetir nuevamente su entrada momentos más tarde, cuando brindó unas sentidas palabras.

"Quiero pedirles algo: no crezcan nunca, sean eternamente niños, no pierdan la capacidad de jugar y de divertirse, ni la imaginación ni la picardía. No se conviertan en esos viejos amargados a los que solamente les importa el dinero y que corren todo el día sin saber muy bien hacia dónde. No corran, porque se van a caer, disfruten de este momento eterno", expresó Natalia, ya visiblemente recuperada del golpe en cuestión.