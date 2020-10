Natalia Oreiro participó de "sorpresa" en el Cantando y recordó cuando iba a bailar al Euskaro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro fue la protagonista sorpresiva de la noche de martes en el Cantando 2020, que emite Eltrece y en Uruguay va por Teledoce. La uruguaya irrumpió en la pista del certamen mientras los concursantes Jay Mammon y Carla del Huerto la homenajeaban interpretando un popurrí de algunos de sus temas.

"Estoy muy contenta. Es súper fuerte salir de casa y venir a un lugar tan alegre, con tanto brillo”, dijo la actriz finalizada la actuación y en diálogo con Ángel de Brito.

“¿Estuviste encerrada?”, le preguntó el conductor. “Me estuve cuidando. No diría encerrada, pero sí estuvimos con mucho respeto. Pero verlos siempre es lindo. Es hermoso escucharlos, ver a todos los artistas que pasan. Que ustedes le lleven alegría a la gente es algo que se celebra. Así que cuando Jey me dijo que lo iban a hacer y me dijo: ‘Che, ¿te copas?’, a mi me agarró como una ganas infernales y un miedo total...”, explicó Oreiro.

Luego la uruguaya tuvo un emotivo intercambio con Karina la Princesita. De Brito recordó un video de Natalia bailando un tema de la cantante argentina de cumbia mientras estaba embarazada de Merlín Atahualpa. A su vez, Oreiro contó que de adolescente iba a bailar al popular Euskaro Español de Montevideo.

“Nunca discriminaste a la cumbia”, le dijo el conductor. “¿Estás loco? Yo amo la cumbia. Cuando vivía en Uruguay iba a bailar a lugar que se llamaba el Euskaro, que ya no está más, pero que era un lugar de cumbia, cumbia. Es decir, cumbia uruguaya, pero también cumbia colombiana. Y siempre me gustó mucho la cumbia argentina. Es sabida mi admiración por Gilda, pero a mi Karina me encanta. Y no solamente me gusta ella. Pero ella me gusta personalmente, me gusta sus canciones, su forma de interpretar”, aseguró Oreiro haciendo que la Princesita no pudiera contener las lágrimas.

Por su parte, Nacha Guevara, quien compartió con Oreiro su profesora de canto, Susana Rossi, y un viaje a Israel que definió como “una aventura”, también se deshizo en elogios para con ella. “Sos una persona muy generosa y una inmensa profesional. Tenés una carrera que siempre he observado, porque tenés una capacidad que pocas personas tienen de ser creativa y ser empresaria al mismo tiempo. Bravo”, le dijo la jurado antes de que Natalia se retirara del estudio.