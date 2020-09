Natalia Oreiro mostró la casa rodante que le regaló a su hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro abrió las puertas de su casa en Por el Mundo en casa (Telefe) y mostró la casa rodante vintage que le regaló a su hijo Atahualpa, de ocho años. La actriz y cantante reveló que ella adoraba el estilo de vida nómada cuando era pequeña, y que no dudó en cumplirle el deseo al niño durante uno de sus cumpleaños.

"Mi hijo me dijo: 'Ay, cómo me gustaría recorrer el mundo en casa rodante' y yo le dije: 'Obvio, dale'", relató en la entrevista desarrollada en la "casita". Desde la entrada a la pequeña casa rodante metalizada la actriz le contó a Marley que el pequeño suele pasar horas jugando adentro de su "casita", y que incluso algunas veces se quedó a dormir adentro con su abuelo.



"A mí me encanta todo lo que es el mundo gitano, viajar y ser así, nómade. Me gusta mucho, incluso yo también tuve una cuando era más joven, y adoraba estar ahí", confesó. También explicó que se trata de un vehículo de los años 70 que ella misma adaptó y refaccionó para su hijo durante un año.

Acá están las cositas de Atahualpa, muchas de ellas las cosí yo. Esta mesa se baja y se arma una cama acá. Por allá tenés el baño y en estas puertas tiene sus juegos de mesa", detalló, mientras mostraba cada una de las funcionalidades de la casa rodante.

La pequeña casa del hijo de Oreiro y Ricardo Mollo fue una de las sorpresas durante la entrevista a la actriz. Estacionada en el gran jardín que tiene en su casa, y adornada con luces de colores, el vehículo transformado en sala de juegos llamó la atención en las redes sociales, al igual que el "barbijo fashion" que eligió la cantante para la ocasión.



Oreiro también reflexionó sobre la cuarentena por la pandemia de coronavirus y agradeció poder pasarla en familia y con comodidades: "Agradezco tener la posibilidad de estar con Ata. Él está pasando esta situación tan dura emocionalmente bien, y en ese sentido sabemos que somos privilegiados, porque hay gente a la que le está costando mucho".