Oreiro habló de los responsables de su caída en los Kids Choice Awards

La diva local tuvo un percance en la entrega de los Kids Choice Awards que se virlaizó en las redes sociales, durante la grabación de la entrega de premios donde había más de dos mil personas en las tribunas. Al tanto de la repercusión de la caída de Naty, Verónica Lozano, anfitriona de la ceremonia y que socorrió a la uruguaya en el escenario, la contactó el lunes para su programa Cortá por Lo-zano.

Naty, como ya lo había hecho en las redes, confirmó que ya estaba recuperada del golpe, pero se refirió sin filtro al doloroso episodio.

El portal Ciudad.com reprodujo el diálogo que se dio en vivo por el ciclo que emite Telefe. Durante la charla, la actriz no responsabilizó a la conductora, sino a "los boludos que no me avisan que hay un agujero".

A continuación, el tenso ida y vuelta que Natalia y Vero matizaron con humor.

- ¡Lo que te quiero, Nati! Subió a recibir el premio, se dio un golpazo pero es tan profesional. Sos tan amor...

- Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes boluda. Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!

- Lo que pasa es que había tantos chicos y emoción por verte.

- Sí, había muchos chicos menos en el lugar en el que me caí, que tendría que haber habido chicos y no había nada.

- Bueno, menos mal...

- Sí, menos mal que esto viva. Ay, Dios. Pero acá estoy, toda rota pero viva.

- Queríamos quedarnos tranquilos. Todos estaban preocupadísimos por lo que había pasado.

- En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh.

- Bueno, ¿pero te pudiste llevar el premio?

- No, si me dijeron que lo tenía que devolver porque había una sola. Te cuento algo, mi hijo estaba enfermo y no vino. Cuando me caigo y me hago torta, mi hijo me dijo: ‘¿viste mamá, te dije que no teníamos que ir? ¡Los de Nickelodeon un amor!

- Bueno, nos queríamos quedar tranquilos con el canal que estás bien.

- Sí, sobre todo el canal (risas). Que no se preocupen, que estoy viva y no les voy a hacer ningún quilombo.

- Te agradezco esta comunicación y que estás bien. Le ponés humor, yo me preocupé mucho.

- Sí, me escribiste. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido realmente peor. Así que para la próxima pongan un vallado, un aviso o hagan distinta la escenografía. Si iba con tacos, me mataba. El círculo no estaba marcado y no me avisaron.

- La culpable soy yo porque venías siguiéndome a mí.

- No, vos no sos la culpable para nada. Los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero.

- Ay yo dije 'va a salir re amorosa por teléfono'.

- La verdad que soy un amor de persona, le pongo toda la onda.