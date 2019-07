Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un comunicado, la marca de indumentaria Las Oreiro desmintió los rumores sobre el proceso de convocatoria y acerca del cierre de la firma, a la vez que anunció sus planes de transformación y confirmó que Natalia Oreiro, de común acuerdo, dejó hace un tiempo la compañía en manos de su hermana Adriana. "Como desde sus comienzos, Las Oreiro sigue firme trabajando con un gran equipo creativo para continuar creciendo en las futuras colecciones -expresa el documento-. La empresa continúa con sus clientes mayoristas, franquicias, así como también con el plan de crecimiento en licencias (anteojos, jeans, marroquinería y papelería) y sus principales locales".

En diálogo con el diario La Nación, de Buenos, Natalia Oreiro explicó: "A principio de este año tuvimos una charla muy sincera con Adri donde le planteé que, tal cual como venía sucediendo desde hacía tiempo en el día a día, la empresa merecía ser cien por ciento suya; era lo más honesto para el vínculo y para que ella sintiera la libertad de poder hacerla crecer y tomar las decisiones necesarias. Así fue que le transferí a ella mis acciones y hoy estoy enfocada en mis próximos proyectos". Estos incluyen la filmación de tres películas (una de ellas es la ópera prima de Gastón Portal para cine junto a Diego Peretti, que están ensayando), además de una gira por Rusia y Europa del Este.

La decisión la tomó tras un largo camino recorrido. "Las Oreiro la creamos con Adri allá por el 2007, y fue para ambas un sueño hecho realidad, un sueño que teníamos de niñas cuando estudiábamos corte y confección; y también de alguna manera fue volver a tener a mi familia cerca. Siempre trabajamos juntas en la parte creativa y Adri, además, con un equipo de colaboradores llevaba adelante la parte empresarial. La marca fue creciendo y convirtiéndose en una empresa muy grande y diversificándose mucho y yo no tenía el tiempo real para la atención que requería; sentía que debía priorizar mi pasión primera que es la actuación, el cine, la música. Además, me convertí en mamá y eso me cambió todo".

En este momento, Adriana Oreiro se encuentra en Jujuy, lugar elegido por la belleza de sus paisajes, trabajando junto a su equipo creativo en la campaña para el lanzamiento de la colección primavera verano 2020.