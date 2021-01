Natalia Oreiro se confesó en el programa de Jey Mammon: "Me gusta más la cosa salvaje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Natalia Oreiro visitó este lunes el programa Los Mammones, flamante late night show que conduce en América el carismático Jey Mammon. La uruguaya lució su look negro en Instagram, que completó con una mascarilla transparente como prevención y protección para el coronavirus. Es un atuendo que ya usó en Got Talent Uruguay y lo dejó en claro durante la emisión: "No es la primera vez que me lo pongo (...) Hay que repetir la ropa".

En la entrevista con Mammon, la morocha, primera invitada del ciclo, derrochó su gracia natural y simpatía, y se sometió a un ping pong de preguntas en el que en general tuvo que elegir entre opciones más uruguayas o argentinas. Por ejemplo, le preguntaron qué playas prefería y ella elogió tanto Las Grutas (Argentina) como las de Rocha. "Yo no soy muy Punta, nunca me dio para veranear en Punta y cuando me dio no... Me gusta más la cosa salvaje, siempre me gustó mucho Brasil", comentó la actriz.

Oreiro también confesó que su primera canción, "Que sí, que sí", no le gustaba para nada en su momento porque estaba saturada de tanto que sonaba. "Yo era superrockera, sigo siendo; venía Janis Joplin, los Ramones, y me ponen 'I want to hear you baby'", comentó entre risas. "La letra me parecía superchata".

También recordó su primer trabajo, de adolescente en la conducción de un programa de radio. "Era muy interesante la propuesta, pero la gente llamaba a quejarse de que no entendía nada de lo que yo decía", dijo. "Era los lunes por la madrugada, las noticias de la semana entre un hombre de 60 y una chiquilina de 15".



Oreiro también repasó su momento como Paquita de Xuxa, sus comienzos con Ricardo Mollo, y terminó cantando al piano con Mammon un popurrí de sus canciones más conocidas.