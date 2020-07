Natalia Oreiro abrió su cuenta de Instagram y reveló su mayor miedo a la red social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro llegó a Instagram. La actriz no era parte de la red social y decidió, en tiempos de cuarentena, sumarse. "Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer y me pregunté: ¿qué mas puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instragram”, asegura en su primer posteo.

Los fans le dieron la bienvenida y en pocas horas, Oreiro consiguió más de 100.000 seguidores. Al primer video le introdujo subtítulos en ruso, dada la cantidad de fanáticos de la uruguaya en aquella región del mundo.

En sus historias, la conductora de Got talent Uruguay celebró haber llegado a los 100K de seguidores. “¡Es una bocha!”, dijo. Pero, admitió sus miedos a la hora de usar esta red social: “Lo que no sé es como contestar los mensajes, tengo miedo de apretar un botón y aparecer en tetas. Le tengo que pedir ayuda a algún millennial o centennial, porque yo soy octogenaria”.

Hasta el momento, Oreiro se había negado a tener cuenta en alguna de las redes sociales por decisión "personal".

"No creo ni que esté mal ni que esté bien, es algo que me sucede a mí. Es que en mi trabajo, mis personajes hablan por mí, y en un punto terminás siendo medio esclavo cuando tenés una red social y no subís cosas. Al menos me pasa con los colegas. No es que todo el tiempo me están pidiendo que suba fotos, entonces estoy lavándome la cara, le estoy dando la teta a mi hijo y me saco una foto y eso tiene 1500 millones de likes. Y yo digo: 'Uh, es como que no logro entenderlo'", explicó en febrero de 2019.