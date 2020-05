Natalia Camilo sobre la violencia doméstica: "Gracias a Dios tuve fortaleza para salir adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz y modelo Natalia Camilo otorgó una extensa entrevista al programa Modo pillo (lax.uy) conducido por Jimmy Castilhos y Jimena Siri para hablar de su carrera y de las denuncias por violencia de género en contra de su expareja Nicolás Albarracín.

"Como que lo bloqueé y me dediqué 100% a mis hijos y mi trabajo. Gracias a dios tuve fortaleza para salir adelante. El tiempo va curando y te queda esa sensibilidad a la hora, por ejemplo, de pensar volver a estar en pareja analizás muy bien a la persona con la que vas a salir", dijo.

Consultada sobre qué aspira de una eventual nueva pareja, aseguró. "La persona que quiera estar conmigo, primero que nada tiene que aceptar mi trabajo. Tiene que tener seguridad ese hombre".

Jimmy Castilhos le preguntó si era verdad que un futbolista de Peñarol le envió por redes sociales un video subido de tono. Camilo lo confirmó, aunque prefirió no dar muchos detalles.

"Me han llegado videos de ese tipo pero ni siquiera reparo en ellos. Más allá de que las redes se prestan para todo eso, hay una cosa que no yo no me olvido y es que soy mamá. Quizás a otra chica le llame la atención un tipo le mande un video así. A mí no me entrás por ese lado. Todo lo contrario", aseguró Camilo.

Luego aclaró que son varios los futbolistas que han buscando un contacto con ellos. "No voy a decir nombres, pero sí. En el ambiente del fútbol tengo como un imán. Pero ellos saben que no doy más pelota".

Escuchá la nota completa: comienza en el minuto 32:00.