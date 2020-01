Natalia Camilo: "Sufrí de violencia por muchos años; pero una lo naturaliza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Camilo rompió el silencio luego de la denuncia que presentó a fin de año en contra de su expareja Nicolás Albarracín por violencia doméstica. La actriz reveló a Flavia Pintos (Twister, VTV) que sufrió de un cuadro de violencia "por muchos años".

"Una trata de que no se sepa. Tenés vergüenza, tenés miedo. Siempre traté de tapar el sol con un dedo. Pero luego no se pudo tapar más" dijo.

"Una la naturaliza (la violencia). Creemos que eso es algo normal. Creemos que lo estamos viviendo un acto de amor. Se pone así porque me ama y me cela. Se enloquece porque me ama. Pero no. Eso no es el amor", añadió.

Natalia Camilo reveló que la convocatoria a la obra Ni un golpe más, de Walsh Machín fue clave para que ella tome conciencia de la situación.

Consultada por Flavia Pintos sobre los audios de ella que circularon y en los que insulta a Albarracín, Camilo explicó que los envió en un momento muy particular de la pareja.

"Se escucharon audios míos muy enojada. Fueron porque me había enterado de una infidelidad. Yo le pregunto a la gente. ¿usted cómo reacciona si se entera que le fueron infiel? No habla de la mejor manera, ¿verdad? Fue una forma de ensuciar de la otra parte", complementó.

"La Justicia se está encargando y yo estoy muy tranquila, disfrutando de mis hijos y de mi trabajo", añadió.

La actriz, modelo y DJ contó que por falta de disponibilidad de equipos, Albarracín sigue sin tobillera para hacer cumplir la orden de restricción. La jueza de familia de Florida, Sofía Sánchez, dispuso que el deportista no podía acercarse a 500 metros de Camilo.

Camilo fue crítica con la medida de custodia policial que tuvo durante una semana. "No está bueno por te revictimiza. Tenía que estar encerrada en mi casa", aseguró.