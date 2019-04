Natalia Camilo: "Como ama de casa soy de lo  más sencilla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-De a poco estás ganándote un lugar como DJ. ¿Cómo sigue esa faceta?



-Sí, ahora estoy estudiando con Fernando Picón, Marcos Panizza y Marcelo Castelli. Es un curso específico para tocar música electrónica. Estoy copada. Tengo mucho trabajo de eso. Por suerte me llaman mucho para boliches y fiestas. En el Interior es mágico cómo te recibe la gente. A uno eso lo incentiva a seguir haciendo cosas para mantenerse en el ruedo. Lo hago como un plus porque ahora arranco con el teatro y no puedo estar al 100% con las fiestas.



-¿Qué vas a hacer en teatro?



-Vuelvo con Todo puede estar mucho peor que es la obra con la dirección de Botón rojo. Cuando terminó Bollywood, a muchos nos seleccionaron para este elenco. Además, vamos a estrenar la comedia Ladrones a la fuerza en junio y cerré con Raphael Dufort para hacer un Music hall donde voy a ser la vedette principal. Nunca hice algo así y para mí es algo diferente y está buenísimo. Por cómo viene, va a ser un despliegue muy bueno. El año pasado fui parte de la obra Me quiere/ no me quiere y ahí tuve un papel de mecánica, muy machona, que nadie tiene que ver con la sensualidad. A veces comparto en las redes videos de ese personaje y mucha gente me pregunta cuándo vuelve. Se lo comenté al productor, Alfredo Leirós, y me dijo que tiene ganas de repetir la experiencia, así que quizás volvamos con esa obra también. Así que estamos en un año cargado de propuestas por suerte.



-¿A la TV tenés ganas de volver?



-Sí, muchas. En el verano estuve trabajando para Metidos, que es un programa de Argentinísima Satelital. Me invitaron a continuar desde Buenos Aires. Está en mí que vuelva, pero vivo mi vida muy acelerada con el tema de mis nenes, con las idas al fútbol y al colegio.



-¿Juegan fútbol?



-Sí, les encanta. Los dos juegan y, mamá babosa, les va muy bien. El grande (12 años) hace goles de todos lados. El chiquito (7) es más aguerrido. Respiran el fútbol desde que están en la panza. En este momento estoy enfocada en el 100% en ellos. Mi carrera importa, pero cuando los hijos están creciendo uno trata de disfrutar de esta etapa a cada minuto.



-A Wanderers le va muy bien. ¿Cómo lo estás viviendo como pareja de una de las figuras del equipo, Nicolás Albarracín?



-Muy contenta. Es un equipazo. Juegan al fútbol y da gusto verlos.



-Cuando le ganó Nacional abriste la polémica en tus redes sociales al comentar "Qué paliza"...



-En mis redes trato de tirar siempre buena onda y que no haya violencia. Me pasó en ese partido lo de que sucede muchas veces: algunos escriben para bardear, entonces yo me dije: "Donde gane Wanderers, voy a decir algo". Fue una venganza pero en términos de cargarlos, como se hizo toda la vida con los compañeros de otro equipo. Me llegaron muchos mensajes, algunos los compartí y todo lo tomé con humor. Nunca quise ser ofensiva.



-¿Pero sos hincha real de Wanderers?



-Sí, soy hincha de Peñarol y de Wanderers. Desde que estoy con Nicolás le he tomado mucho cariño a ese club. Es muy familiar, muy cálido. Cuando Nico estuvo en Peñarol yo seguía los partidos de Wanderers. Juegan bien al fútbol y eso me gusta mucho.



-A Peñarol también le ganó...



-Sí. y disfruté de que a Nico le vaya bien. Viene levantando su nivel de cuando estuvo en España, donde bajó su rendimiento. Me pareció que el partido que hizo ese día fue sobresaliente y disfruté que justo ante Peñarol demostrara sus condiciones. Una venganza sana. Que vean los mismos que lo tuvieron y no lo supieron aprovechar qué tipo de jugador es. Yo entiendo que en Peñarol si no tenés un buen semestre, la gente te entierra, porque hay mucha presión. Pero si él llegó hasta ahí, por algo será. Tal vez no le dieron la confianza que él necesitaba.



-¿En ese caso compartiste algo en las redes?



-No, solo puse una foto con una bikini de Wanderers con el comentario "Siempre con tu camiseta". Era para dar a entender que estoy con el equipo para el que juegue Nicolás. Las redes son complicadas, mucho más se hablás de fútbol. La gente está muy sensible.



-Estuvieron separados un tiempo y ahora regresaron, ¿Cómo viene la relación?



-Muy bien. Continúa como arrancamos. La separación sirvió para tomar un impulso y mejorar cosas que no estaban tan claras. Ahora trabajo con libertad. Estoy metida a full en el teatro y los demás proyectos. Él ha moderado los celos porque al volver, los dos nos dimos cuenta de que valía la pena elegirnos nuevamente y superar cualquier obstáculo. Yo entiendo que la gente conoce a la Natalia producida y exuberante, pero Nico conoce a la Natalia ama de casa, que cocina y limpia la casa así nomás. De repente son las 9 o las 10 de la noche y digo “me voy a trabajar”. Salgo entonces toda maquillada y con un vestuario provocativo. Entonces el hombre puede sentirse incómodo con esa situación. Ahora él lo disfruta conmigo. A Bollywood fue a casi todas las funciones. Además, me ayuda a pasar letra y hasta ensaya conmigo.



-¿Casamiento?



-Ahora estamos los dos viendo qué va a pasar con su carrera.



-¿Se va de nuevo?



-No se sabe. Pero de seguir jugando así de bien, seguramente. Es la ley del fútbol. Uno tiene que tener claro que puede pasar. Yo estoy con proyectos de teatro hasta fin de año y los niños están muy organizados. En junio sería una locura tener que irme. Si me toca un país cercano, Argentina o Chile, no es tan diferente la cultura y seguramente los chicos enganchen rápido en el colegio. Hay que verlo. Ahora estamos bien acá y disfrutando a pleno.