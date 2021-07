Nano Folle: "La inmunidad de rebaño me hace acordar a las ovejas, un animal sumiso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aureliano "Nano" Folle se explayó en su visión sobre el proceso de vacunación para combatir el COVID. "Me vacuné, pero no muy convencido. Lo pensé mucho", reveló en el programa de You Tube Copiloto de Lujo.

Entrevistado por Richard Galeano, el periodista explicó que resolvió inocularse "en el marco de un acuerdo al que hay que llegar con el resto del mundo". Agregó que no está "a favor ni en contra" de la vacunación, pero se mostró contrario a su obligatoriedad: "No me gusta nada que me obliguen a vacunarme, ni a nada".

Además, manifestó sus dudas en cuanto a aplicarse una tercera dosis si llega a ser necesario. "No sé si me voy a seguir vacunando. Si nos vamos a tener que vacunar por el resto de la vida, no sé. (...) Recién estamos sabiendo lo que es esto, ¿entonces qué tan seguro estoy de lo que está pasando?", cuestionó.

"El concepto inmunidad de rebaño me rechina. Me hace acordar a la oveja, un animal sumiso, que lo pelan y no se defiende. Es un animal que comemos. Me hace acordar a una cosa con la que no me siento libre ni me siento humano", reflexionó.

En el extenso diálogo, el destacado periodista también comparó las políticas de seguridad del actual Ministerio del Interior con la administración anterior encabezada por Eduardo Bonomi. "Uno calentó el agua y otro se tomó el mate", sintetizó.

"Bonomi preparó a una policía que no tenía prácticamente armas, tenían una 38 que a veces no disparaba, no tenían capacidad de tiro, no practicaban, estaban gordos, en uniformes destrozados, desmotivados. Les dio (...) patrulleros y hasta helicóptero", elogió.

No obstante, advirtió que el difunto ministro Jorge Larrañaga "hizo lo que por diversos motivos no pudo hacer Bonomi desde la perspectiva de los blancos: acaudilló a la policía".

A lo largo de la entrevista, el periodista de Subrayado y Radio Universal también habló sobre los distintos mojones de su amplia trayectoria en los medios.