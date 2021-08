Nació Lorenzo: Eduardo "Colo" Gianarelli fue padre por segunda vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 10 días del final de Agitando, el popular programa que condujo durante 12 años en Canal 4, Eduardo "Colo" Gianarelli tiene buenas noticias. A través de su cuenta de Instagram, anunció que el pasado martes 3 fue padre por su segunda vez.

"Con @claricristobal (Clara Cristóbal) fuimos madre y padre por segunda vez el martes 3/8 a las 17:10 hs. Lorenzo pesó 3.450 gramos y midió 52 cm. El parto estuvo todo muy bien ya que Clari fue una crack de verdad y Lolo aporto lo suyo", escribió el conductor y profesor de Matemáticas junto a una emotiva foto de sus dos hijos.

"En estos días pensé en compartir una foto por todos y todas los que de alguna manera nos hicieron llegar mucho amor. Buscando LA foto aparece esta, que no es la de mejor calidad, no es el mejor momento (tremenda caquita había hecho), está media movida, Lolo no salió pipí cucu, Pipe sale de espalda, tuve que cortar a Clari porque salió toda mal, etc.", agregó.



"Pero qué pasa, es la foto que me emociona verla una y otro vez, porque esas manos de hermanos es lo que vamos a intentar fomentar siempre. Que caminen juntos, que piensen la vida juntos, que se peleen pero después se amen", siguió.

"Voy terminando, gracias por tantas muestras de cariño. Somos muy felices y seguimos caminando juntos, ahora de a 4", concluyó.



El sábado 31 de julio, Gianarelli se despidió de Agitando con un programa lleno de música e invitados especiales. El conductor agradeció a Canal 4, que los "cobijó durante 12 años" y también a los artistas que pasaron por Agitando, así como a los televidentes. "Cuando llega a este cierre de ciclo en un lugar donde fue feliz, uno se pone triste pero me pone feliz todo el trabajo que generamos en este tiempo", dijo.



"Nos vamos a ir con alegría y felicidad... Siempre es la penúltima", se despidió Gianarelli.