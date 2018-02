Nació Magnolia, la hija de la "China" Suárez y Benjamín Vicuña

Finalmente, el día llegó: la China Suárez y Benjamín Vicuña se convirtieron esta tarde en padres de Magnolia. Según indicó la periodista Pilar Smith, la beba nació por cesárea con 3,5 kilos y llevará el apellido de ambos.

El nacimiento se produjo en el Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires. Por el momento, no trascendieron mayores detalles debido a que la pareja siempre se ha mostrado muy recelosa de su intimidad en lo referido a su embarazo, pese a que Nicolás Cabré -ex pareja de Suárez- había comentado por error que su hija en común, Rufina, iba "a tener una hermanita hermosa seguramente".

Por el nacimiento de Magnolia, la "China" se convirtió en Trending Topic en las redes sociales, incluso en Uruguay, donde los usuarios de la red del pajarito destacaron el original nombre de la beba.

La actriz y el galán chileno se conocieron durante el rodaje de El hilo rojo, a fines de 2015. Y su romance comenzó con escándalo: según él, su pareja con Pampita Ardohain se encontraba en un impasse, pero la modelo no parecía estar en la misma sintonía. De hecho, el affaire tomó estado público cuando la ex jurado del "Bailando por un sueño 2017" irrumpió en el set de la película y montó un escándalo de proporciones que rápidamente trascendió en los medios.

Acorralada por la prensa, Suárez dio su versión de los hechos e incluso llegó a negar la relación con su coprotagonista. Pero tiempo después, con las aguas ya calmas, finalmente blanquearon que estaba muy enamorados. Desde entonces, ninguno de los dos se priva de demostrarse cariño a través de las redes sociales, y han participado de varios trabajos juntos; el más reciente de ellos se podrá ver muy pronto, cuando estrene la segunda temporada de la serie Sitiados.

El tema del embarazo, sin embargo, siempre fue manejado con mucho cuidado por ambas partes. Los rumores comenzaron a circular a comienzos de julio, pero ellos se tomaron varias semanas para confirmar que estaban esperando su primer hijo.

"Por supuesto que un hijo es algo buscado y maravilloso. Uno se siente bendecido nuevamente por el universo, uno se siente especial, vuelve a creer en el amor, en las cosas buenas. (...) Esto no se puede tomar de otra manera más que como una tremenda bendición, y así lo estoy viviendo", contó Vicuña en una entrevista televisiva.

Suárez, en tanto, no ocultó su alegría durante su viaje a Israel junto a Marley, para grabar un especial de Por el Mundo. "Rufina está feliz. Por momentos se olvida y me dice 'mamá, te hago una pregunta, ¿vos estás embarazada?'. Todos los días me lo dice, es como que se olvida y me vuelve a preguntar", confesó entre risas, en referencia a la niña que tuvo junto a Nicolás Cabré. "Todavía no sabemos si es varón o nena, no sabemos si hay uno o cinco... Si son los quintillizos Riganti o es uno solo".

En noviembre pasado, la feliz pareja fue fotografiada en el lobby de un hotel con Ardohain y su actual pareja, Pico Mónaco, dejando en claro que ahora todo entre ellos es armonía.