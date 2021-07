Nació Enzo, el hijo de Majo Álvarez y Lolo Estoyanoff

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dentro de las fechas previstas, llegó al mundo Enzo Estoyanoff Álvarez. El primer hijo del futbolista de Fénix con la cantante Majo Álvarez nació este domingo y sus padres se mostraron felices en redes sociales.

"Gracias a la vida por esta experiencia y por tanto amor", escribió ella al compartir una foto con Lolo y con Enzo.

"Bienvenido", posteó él en una foto aupando al bebé.

Enzo es el primer hijo de la relación entre el deportista y la artista de plena. Llevan más de cinco años de vínculo y llegó a pesar de las dudas, en especial de ella.

"No estábamos buscando. Se habló en su momento de tener un hijo algún día pero no era un plan inmediato. A la que más le costó entenderlo fue a mí. Quedé como paralizada. Me hacía preguntas: “¿Y ahora?” “¿Qué va a pasar con todos mis planes?” Se me pasó una película por la cabeza pero poco después entendí y empecé a vivir a pleno esta etapa que es preciosa", dijo Majo a Sábado Show durante el embarazo, en mayo pasado.