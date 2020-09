Nacho Viale sufrió un fuerte accidente de tránsito con su moto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacho Viale tuvo que recibir asistencia médica luego de sufrir un accidente de tránsito este sábado mientras manejaba su moto por el barrio de Palermo. El productor estaba circulando por Avenida Santa Fe cuando fue embestido por un vehículo mientras se dirigía a Estudio Mayor para grabar La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Poco después de recibir el alta, Viale utilizó su cuenta de Twitter para tranquilizar a sus seguidores, agradecer a los que lo ayudaron y expresar su enojo con la mujer que lo chocó.

"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon, me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, doblo a la izquierda en una avenida y provoco esto", contó a través de sus redes.

"No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saque muy barata", agregó sobre el accionar de la persona que lo embistió.



No. tuve ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saque. muy barata. — Nacho Viale (@nachoviale) September 6, 2020

Viale también aprovechó la oportunidad para darle las gracias a todos los que lo ayudaron y acompañaron. "No quiero dejar de agradecer a los que frenaron y a los que caminaban por ahí y me ayudaron. A los testigos. A la policía de la ciudad por sur rapidez y preocupación. Al personal del Same, al personal y médicos del Hospital Rivadavia y del Mater Dei", enumeró. "Y en especial a mi familia, amigos y todos los que se preocuparon por mí. Una persona así de inconsciente te puede arruinar la vida en un segundo. Gracias. Estoy bien".

Según pudo saber LA NACIÓN esta tarde, un auto que circulaba por Av. Juan B. Justo giró hacia la izquierda y chocó a la motocicleta de Viale. El productor fue trasladado en primera instancia al Hospital Rivadavia y luego al sanatorio Mater Dei, donde se le realizaron exámenes de rutina y se estableció que está fuera de peligro. Allí estuvo acompañado por su madre, Marcela Tinayre, y por su padre, Ignacio Viale del Carril.

El personal policial dio conocimiento del hecho a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, desde donde se ordenó la notificación a la conductora del auto de los artículos 28 y 29 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no se adoptó ninguna medida restrictiva. Respecto a los rodados, se decidió que fueran sometidos a pericias en el lugar del hecho. También se dispuso el secuestro de la moto, como medida de resguardo.