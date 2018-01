Nacho Viale habló de su fugaz romance con Pampita

En Marzo de 2016, Mirtha Legrand dio una noticia que sorprendió a los televidentes. Su nieto, Nacho Viale, estaba de novio con Carolina "Pampita" Ardohain. Este se convertiría en el primer romance de la modelo tras su escandalosa separación de Benjamín Vicuña.

"Están oficialmente de novios, me lo acaba de contar y lo estoy diciendo con su autorización", contó Legrand al final de la emisión. Sin embargo y pocos días después, ella anunció el final en su cuenta de Twitter: "Quiero contarles que con Nacho no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad".

¿Qué fue lo que pasó para que la relación fuera tan fugaz? Hasta ahora ninguno de los protagonistas dio pista alguna sobre el final.

Miro el programa de Pampita. Tengo muy buena relación con ella. No me arrepiento de nada. Cuando era más chico era más calentón y creo que no sabía jugar a este juego de ser, de alguna manera, público", expresó Viale en diálogo con Ángel De Brito. Dio a entender que la exposición del romance (fotos de paparazzi aparieron en varias publicaciones) hizo desbarrancar la relación.