Nacho Viale habló del escandaloso programa con Jaitt y se refirió al ánimo de su abuela

Dos días después del programa de Mirtha Legrand en el que la mediática Natacha Jaitt acusó a varios periodistas y políticos de pedofilia, Nacho Viale , cabeza del equipo de producción del programa de su abuela, decidió hacer un descargo público y pedir disculpas por la emisión al aire de una denuncia de semejantes proporciones sin pruebas. En diálogo con Jorge Lanata, por Radio Mitre, el productor dijo que asumía la responsabilidad por lo ocurrido y que su abuela estaba mal por las repercusiones negativas que tuvo el programa en colegas y amigos suyos: "Mirtha está mal". Además, explicó sus motivos para invitar a Jaitt al programa.

"Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto", reconoció. Natacha Jaitt fue al programa de Mirtha en el marco de la revelación del escándalo de abusos sexuales a niños de las inferiores de clubes de fútbol que conmociona a la opinión pública desde hace algunos días. Según Nacho, habían invitado a Gustavo Grabia, periodista que sigue de cerca la causa, a Mercedes Ninci , otra periodista que trabaja con fuentes judiciales, a Guillermo Coppola, "porque trabajó en el negocio del fúbtol", y a Jaitt "porque siempre habló públicamente de que conocía este mundo [el del fútbol]". Además, Jaitt había estado publicando en su cuenta de Twitter denuncias contra algunos periodistas y políticos durante la semana. Por eso, no era de extrañar que en la mesa de Mirtha continuara con estas declaraciones, dando nombres y apellidos que, luego, desataron la polémica y la indignación en conductores y periodistas de distintos canales que no tardaron en salir a criticar con dureza a Mirtha Legrand.

"Le pueden achacar muchas cosas a Mirtha, pero acá creo que no le armamos el programa acorde y se vio avasallada. No puedo hacerme cargo de lo que dicen los invitados", expresó. Lanata lo confrontó: "Pero darle espacio para hablar a un invitado es avalarlo". "No avalamos absolutamente nada, pero asumo el error por eso [por invitarla]. Hoy, con el diario del lunes te digo que es un error".

"Quiero pedir disculpas para todos los nombrados. No me queda otra que hacerme responsable de los invitados que llevo a la mesa del programa que produzco", continuó y explicó que durante la semana eran muchos los que buscaban llevar al aire a Jaitt, y desde su productora la consiguieron: "Nos enceguecimos".

"Mirtha está mal. No le di las herramientas a mi conductora para hacer este programa", admitió.