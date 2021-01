Nacho Álvarez reveló el dolor por el que pasó la chica del video íntimo viralizado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Álvarez visitó por primera vez una emisora del Grupo Magnolio, para el que comenzará a trabajar a partir del 1 de febrero cuando estrene La pecera, el nuevo programa periodístico que encabezará en la nueva Azul FM.

El periodista visitó el programa Los mismos locos (Urbana FM) donde repasó su carrera, habló del nuevo proyecto y fue consultado por el cortocircuito con Carlos Tanco (Darwin Desbocatti), con quien trabajó los comienzos de Las cosas en su sitio.

Álvarez reveló que Tanco se enojó con él porque dio su nombre al aire. Hasta ese momento, se desconocía la identidad de Desbocatti.

"Se chupó por eso. Pero lo hice para reconocerlo al aire. De todos modos, al año estaba mostrando su carita en Canal 10. Ya está... de mi parte, si nos cruzamos, está todo bien", contó.

"No me llevo", agregó. "Desde que se fueron empezaron a tirar mierda contra mí", añadió en referencia también a Gonzalo Cammarota, quien también era parte de Las cosas en su sitio. "Yo siempre para adelante. No contesto. Nunca contesté".

Luego contó la historia de una enemistad poco conocida con Sergio Gorzy, con quien fueron compañeros del mismo grupo radial por muchos años. El periodista deportivo integra Sport 890, que queda en el mismo edificio que Sarandí.

"No lo saludo", reveló. Y contó el motivo de esta mala relación. De acuerdo a Álvarez, a Sergio Gorzy no le gustó un capítulo del programa Pan y circo (Canal 10) sobre el conflicto entre Israel y Palestina. "Él se rechupó con ese programa, porque pensó que estaba bandeado", dijo.

"Casualmente, unos días después dijo-: "Nacho Álvarez, ah sí, me dijeron que es el nieto del Goyo Álvarez. Un invento. No soy nada del Goyo Álvarez, yo caceroleaba contra el Goyo pero este hijo de puta inventó esa mentira. No sé si el loco sabía que no era. Como sea, no podés tener la irresponsabilidad de tirar eso al aire, sin chequearlo. Salvo que seas un hijo de puto y estés sangrando por la herida. Es una hijaputez que hasta hoy muchos siguen comprando. Nunca me pidió perdón", añadió.

Consultado por "los locos", Álvarez también abordó el mal momento que atravesó en 2016 cuando un video de su intimidad se hizo viral. Pero reveló un aspecto poco conocido: el sufrimiento de la joven con la que intimaba en las imágenes.

"Hablé con ella y nos vimos hace pocos meses nuevamente. Me hizo entender el dolor y el sufrimiento que le causó a ella. No era puta", dijo para desmentir una versión que circuló en aquel momento acerca de que se trataba de una prostituta.

"Es una tipa divina. Tiene un tatuaje que la reconoce todo el mundo. Fue terrible para ella. Imaginate cómo reaccionó la pareja de ella en ese momento. Me dijo: "Te odiaban tanto a vos que les chupe un huevo yo", complementó.

"Los que usaban el video para en nombre de las mujeres, criticarme a mí por misógino, machista, maltratador y demás, en el fondo fueron los más maltratadores de la pobre víctima. Ni pensaron ni cotizaron que la estaban exponiendo al viralizarlo. Estuvo buenísima la charla que tuve con ella. Fue dolorosísima, pero también muy sanadora", añadió.

🗣 Yo Vote a Pablo Mieres y a Lacalle Pou y ¿ Que ? ...

🎙 @igalvar71 ayer en @losmismoslocos pic.twitter.com/N8cBtg9UCV — Los Mismos Locos 92.5 (@losmismoslocos) January 22, 2021

En la extensa entrevista en Urbana, Álvarez también abordó la actualidad política. Confesó: "Voté a Mieres y a Lacalle Pou, lo he dicho públicamente. Pero eso no me condiciona en nada para mi laburo", contó.

El periodista se calzó luego la guitarra e interpretó varios temas en el final de la nota.