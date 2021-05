Nacho Álvarez reveló lo que dijo Lacalle Pou sobre la salida de Eduardo Preve de "Subrayado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La desvinculación de Eduardo Preve como coordinador de Subrayado luego de 16 años en Canal 10 está dejando mucha tela para cortar.Canal 10 emitió un comunicado la noche del lunes en el que negó un "componente político" y calificó de "infundadas" las versiones que señalan una "presión" del gobierno para desprenderse del periodista.

Este martes, Ignacio Álvarez dedicó varios minutos de su programa La pecera para desarrollar su visión del tema. Dijo que habló con todos los involucrados: Eduardo Preve, quien fuera productor de su programa radial en los comienzos, con el presidente Luis Lacalle Pou y con Martín Villar, director de Canal 10.

"Todos coinciden que no hubo ninguna amenaza del gobierno que desembocara en el despido de Eduardo Preve. El propio Eduardo Preve me dijo: "Esto es un divague". Más allá de que no quiere dar detalles al respecto porque hay un acuerdo de confidencialidad, no daba crédito", relató Álvarez y rechazó también el comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que se había mostrado sorprendido por la "intempestiva e injustificada desvinculación".

Pero luego Álvarez contó detalles de su diálogo con el mandatario sobre lo sucedido. "Lacalle Pou me dijo: "Si por algo estoy dispuesto a llegar a donde sea, es por esto. Vos sabés de la relación que tengo con los periodistas". Con Eduardo Preve tenía una buena relación personal, de hablar y de incluso, comer juntos. Lacalle me dejo: "Estoy dispuesto a mostrar todas mis conversaciones de WhatsApp con todos periodistas de Uruguay. No tolero que se le esté achacando al Poder Ejecutivo, a Álvaro Delgado o a mí, el haber hecho despedir a alguien".

"¿Cuál fue la causa del despido?", se preguntó luego Álvarez. "No lo sé, pero puedo resumirlo en que fue una relación de 16 años, que como toda relación genera un desgaste, con factores de todo tipo", añadió y puso en contexto la situación estresante de producir un noticiero todos los días.

Álvarez dijo luego que a lo largo de su carrera, diversos gobernantes han llamado para expresar su molestia por informes de sus programas de TV o radio. "Si hay presiones, las hubo y las habrá siempre. Pero este despido no responde a eso", .consideró.

Luego hizo una referencia a Blanca Rodríguez, "con una notoria simpatía con el Frente Amplio". "¿Me decís que calladita la boca se está fumando que le saquen al coordinador de Subrayado por presión del gobierno y no dice nada?", se preguntó.