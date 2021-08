Nacho Álvarez respondió a Obaldía y le recordó su "contrato irregular" con Primaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el primer tramo de Santo y seña de este domingo, Ignacio Álvarez y equipo repasaron las repercusiones del informe de la semana pasada, cuando sacaron a luz las irregularidades y deudas de la construcción del senador Oscar Andrade.

El comunicador también hizo referencia a la polémica comparación de María Inés Obaldía ("dicen que Casapueblo se hizo sin aportes ni planos") y a los dichos de la directora de Cultura de la IM sobre Santo y seña.

"No veo Santo y Seña. Las pocas veces que vi trabajos no son en la línea de lo que quiero ver. No me interesa para nada", comentó la jerarca en Hacemos lo que podemos (Radio Universal).

Álvarez y Alejandro Amaral recordaron un informe del programa del año 2017, titulado "contratos sospechosos" y que tenía a Obaldía como una de las protagonistas. Es que desde 2013 hasta ese entonces, la comunicadora era sistemáticamente contratada (sin llamado abierto) para hacer la comunicación de Primaria por un ingreso superior a los 50.000 pesos mensuales.

"Después de que hicimos pública la situación, ese contrato no se renovó", contó Amaral. "Era un kiosco. Porque ella tenía trabajo en radio y TV de mañana y de tarde"; complementó.

"Ahora tiene un kiosquito más grande en la Intendencia de Montevideo", agregó Álvarez.