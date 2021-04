Nacho Álvarez sobre Michelini: "No le veo muchas virtudes políticas; lo ayudó el apellido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El programa La pecera (Azul FM) abordó en cable de debate el mérito de la carrera política de Rafael Michelini, figura cuestionada por estas horas tras la amenaza de aglomeración en caso de que no se amplíen los plazos para juntar firmas contra la LUC.

Luego de comentar la noticia, Ignacio Álvarez leyó un crítico mensaje de un oyente. "La virtud política de Michelini fue que le mataron al padre", fue el comentario que dividió las aguas en el programa. Mauro Béttega y Christian Font calificaron de "mala leche" o "improcedente" los dichos.

Pero Ignacio Álvarez comentó: "Todo el mundo dice que Michellini no le llega a la altura de los tobillos al padre. En ese estamos todos de acuerdo. Lo que dice el oyente es de pésimo gusto pero sabemos de qué estamos hablando. Si quieren quedar como políticamente correctos, háganlo", les dijo a sus compañeros.

Luego añadió: "Yo creo que no le llega ni a los tobillos al padre, obvio. Y no le veo muchas virtudes políticas. Lo que dijo el oyente quiere decir es que él capitalizó el ser Michellini. Si fuera Álvarez, no hubiera tenido lo que tuvo. Es una interpretación que estoy seguro que afirman el 99,9% de los uruguayos. Es infeliz la frase porque nunca es una virtud que te maten al padre, pero sí la portación de apellido juega, a favor y en contra".

Luego citó el caso "contrario" de Pedro Bordaberry. "A Bordaberry le jugó en contra el apellido. Y a Michelini le juega a favor. En su carrera política le jugó a favor, seguro. Eso no se puede discutir", comentó y lamentó que la "portación de apellido" tenga influencia.

"La discusión sobre si se benefició o no, me parece que no aporta", comentó Mauro Béttega. Luego agregó que habría que analizar más en detalle la carrera parlamentario y política de Rafael Michelini para sacar conclusiones. Font también citó a Michelini como impulsor de la "Marcha del silencio".