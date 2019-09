Nacho Álvarez felicita a Peñarol por contratación de futbolista "gay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Ignacio Álvarez es gran futbolero y sigue los movimientos del deporte más popular. Aunque hincha de Nacional, este fin de semana se expresó sobre el anuncio de la llegada de Peñarol del delantero español Xisco Jiménez, de 33 años.

Aunque no hay registro de una "salida del clóset", en redes sociales ha circulado la versión de que el deportista sería homosexual y Álvarez se pronunció en Twitter para "felicitar" a Peñarol.

"Si efectivamente el nuevo futbolista de Peñarol es gay, felicito sinceramente a su directiva por tener los huevos de contratarlo para jugar en uno de los ámbitos más machistas de nuestra sociedad como lo es el fútbol. Y me temo que muchos no estarán a su altura", escribió.

La reflexión dividió aguas entre más de 150 comentarios. Algunos calificaron de "machista" la reflexión o se preguntaban "qué tenía que ver la oriental sexual con el rendimiento deportivo" y otros dudaban sobre los rumores de homosexualidad.

De todos modos, a Álvarez el debate lo tiene indiferente dada su nueva política de redes sociales de no responder (ni leer) los comentarios.

"Al ver la estadística sobre mi último tweet referente al jugador de Peñarol, advierto que en un día tiene más de dos mil likes y retweets, y apenas unos ciento y pico de comentarios (que como saben no leo). Ergo: digan lo que digan, somos muchos más los sensatos que los idiotas", escribió.

Luego repitió por qué no responde a los comentaristas. "Ah, y repito que no leo los comentarios porque me tendría que pasar el día respondiéndole a una manga de infradotados que no merecen un segundo de mi atención. Porque una cosa es debatir con argumentos y otra discutir con monos. Lamento por el resto pero prefiero la salud mental.