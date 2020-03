Nacho Álvarez estalló tras un chiste de parodistas Nazarenos: "¡Son de cuarta!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conjunto de parodistas Nazarenos se presentó este miércoles en el Teatro de Verano y uno de sus chistes generó polémica en Las cosas en su sitio, el programa de Ignacio Álvarez en Radio Sarandí.

En concreto, al comienzo de la parodia sobre El Guasón, uno de los parodistas cuenta que se quiere hacer un tatuaje en una de sus mangas. "Me voy a hacer la cara de Petinatti, la de Nacho Álvarez y cara de Larrañaga". Cuando le preguntan por qué, responde: "Porque quiero tener una manga de pelotudos".

Álvarez contó en el programa radial que se dispuso a ver la actuación de Nazarenos, pero apagó luego del chiste.

"El chiste parece que es decirle "pelotudo" al que no piensa como vos. No causa gracia. Me dan ganas de llorar. Cuando hablo de Nazarenos y de este "chiste", hablo del Carnaval. Que se enoje quien se tenga que enojar, pero recordame una actuación completa donde no haya un insulto a alguien", aseguró.

"Una cosa es crítica y otra insulto ¿Petinatti es un pelotudo? ¿Larrañaga es un pelotudo? ¿Yo soy un pelotudo? No sé. ¿No será que en realidad, como piensan distinto, vos los insultás? Y toda la barra compañera en la tribuna te aplaude y se ríe haciendo la claque", continuó.

Luego volvió a cargar contra los mensajes de izquierda de los conjuntos de Carnaval. "Lo que están haciendo, en lugar de hacer una fiesta, es fomentar el odio. ¿Cuál es el argumento del pelotudo? Además son guapos de patota, frente a la tribuna compañera. Esas actitudes me parecen de cuarta. Ese no es el Carnaval que yo quiero ver", añadió.

"Me grabé a Nazarenos porque quería disfrutar del Guasón. Quería disfrutarlo. Pero el garrón que me comí yo también se lo comió medio pueblo, que se siente insultado. Porque hay mucha gente que me escucha a mí, o a Petinatti o que votó al Guapo y que también quiere ver Carnaval y siente que le meten el dedo", agregó.