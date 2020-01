Nacho Álvarez atendió a José Mujica tras enojarse con periodistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue uno de las polémicas de la agenda política en la última semana y aún se sigue hablando del tema: se trata de los incentivos que propondrá el futuro gobierno de Luis Lacalle Pou para que familias extranjeras se radiquen en Uruguay.

Si bien el mandatario electo no hizo foco en la procedencia ni en la cifra de esos ciudadanos, en varios medios se refirieron a que el foco estaba en los argentinos y que serían una 100 mil familias. A partir de ese dato, nunca confirmado por Lacalle Pou, llovieron algunas críticas, entre ellas, de José Mujica. El expresidente sostuvo que, "en vez de traer 100 mil cagadores argentinos, que los nuestros inviertan acá".

Esta lunes, en Informativo Sarandí, Mujica se refirió a esa polémica frase y quiso contextualizarla, no sin antes criticar a los periodistas.

"Lamento que tengamos un periodismo que investigue tan poco", dijo Mujica, que se mostró agradecido a Sarandí por haber sido el primer medio que lo llamó tras decir esa frase.

Los integrantes de Informativo Sarandí tuvueron un intenso cruce con Mujica

Sin embargo, el enojo del líder tupamaro con los periodistas no quedó ahí y, cuando Valeria Superchi le preguntó sobre políticas sociales, comentó: "que bollo es ser comentarista de radio".

El exmandatario José Mujica. Foto: Archivo

Superchi le aclaró que no era una comentarista y, rápidamente retomó con la conversación. También saltó Gabriel Pereyra, quien le preguntó al expresidente sino había fracasado en las políticas sobre educación durante su gestión. "Lo que pasa que ustedes (los periodistas) sólo ven las (noticias) negras", se excusó Mujica, que fue bajando el tono de la discusión en forma paulatina.

Escuchá el intercambio entre el líder tupamaro y los integrantes de Informativo Sarandí:

Al tanto de esos dichos, Ignacio Álvarez se puso picante en Twitter y defendió a sus colegas de la radio. "En @RadioSarandi690 Mujica criticó a los periodistas uruguayos por no haberle ido a preguntar qué había querido decir con lo de los cagadores argentinos. No sólo se caga y no asume su cagada sino que además caga a otros", escribió textual Nacho.