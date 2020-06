Nacho Álvarez asegura que "no hay  nada grave" en el audio de Argimón y Cristino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El audio de la conversación entre Beatriz Argimón y Fernando Cristino que fue viralizado en la última semana causó revuelo en el ámbito político y en la Justicia local.

Ignacio Álvarez, sin embargo, entiende que lo conversado entre la vicepresidenta y el empresario no reviste gravedad alguna. Al respecto, el periodista expresó en su cuenta de Twitter: "No hay necesidad de carroñear con un audio en el que no hay nada grave. De hecho cuando Cristino le pide un laburito, Argimón le dice que no. Cosas mucho más jodidas pasaron con el FA y seguramente pasarán con éste. Porque todo se sabe".

Álvarez no fue la única figura pública que tiene el mismo punto de vista sobre el audio. El Dr. Andrés Ojeda, candidato a primer suplente a la intendencia de Montevideo por la Coalición Multicolor, salió a respaldar a Argimón.

Tal cual. En ese audio no hay nada, ni carroñeando lo pueden lucrar, le quieren sacar jugo a una piedra. @beatrizargimon https://t.co/8wNWn3FUVE — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) June 24, 2020

