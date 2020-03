Músicos solicitan apoyo tras cancelación de shows y caída de ingresos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La crisis generada por el coronavirus afectó principalmente a los trabajadores del arte y el entretenimiento. Con fiestas suspendidas, boliches cerrados y restaurantes casi sin público, todas las actuaciones de los músicos quedaron canceladas por estos días.

Es así que decenas de artistas, principalmente del género de la música tropical, compartieron una carta en la que respaldan las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno, pero alertan sobre su situación.

En la misiva, leída por Gerardo Nieto, Fata Delgado, El Reja, Vanesa Britos, Majo Álvarez, El Gucci, Yesty Prieto, entre muchos otros, los músicos solicitan ser contenplados por las autoridades, dado que no tienen la chance de seguro de paro, por ser trabajadores independientes

"Necesitamos buscar el camino para intentar de alguna forma, se nos exima por el momento del pago de nuestros tributos y facturas, para poder sobrellevar este caos", aseguran en la carta Luana Percíncula, Marcos da Costa, Bocha Pintos, Aldo Martínez, Carlos Goberna Jr, Martín Quiroga, entre otros.

"Nosotros nos comprometemos como colectivo, ni bien culmine esta pandemia, a devolverles con nuestro arte, por intermedio de festivales, parte de lo que se nos pueda ayudar", añade el documento.

Según supo TV Show, la idea principal fue que músicos de todos los géneros se sumaran a la iniciativa, pero fueron los de la movida tropical los que se organizaron más rápidamente y acordaron el texto.

"El objetivo de este spot es simplemente visibilizar nuestra realidad. Y que se contemple uno de los primeros sectores en haber sido afectado a nivel laboral por el Covid 19. Con esto queremos decir que bajo ningún concepto intentamos sumar un problema al PROBLEMA. Simplemente que si bien somos conscientes de que la prioridad es la emergencia sanitaria; el impacto colateral ya empezó a afectar nuestro sector, entre otros tantos", aseguró uno de los músicos que forma parte del spot.

Lee la carta completa:

A quien corresponda.

Somos un colectivo de artistas uruguayos preocupados por toda estasituación que estamos padeciendo como sociedad. No somos ajenos a la problemática que está atravesando nuestro país, y somos conscientes que se están llevando a cabo las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus.

Este grupo de artistas trabaja todos los fines de semana, en fiestas privadas, boliches bailables, pizzerías, teatros, giras por el interior yexterior de nuestro país, festivales folclóricos, etc., llevando lo ganado para alimentar a sus familias y pagar alquileres, facturas correspondientes,etc.

Es, en la mayoría de los casos, nuestra única fuente de ingresos; al igual que lo es para el dueño de una pequeña empresa, un feriante o un jardinero, por lo cual entendemos se debería considerar nuestra situación de igual manera. Es importante recalcar que no contamos con la posibilidad de ampararnos al Seguro de Paro, a diferencia de otros trabajadores.

Comprendemos y compartimos que las medidas tomadas por el Estado son pensando en lo mejor para todos. Pero no podemos olvidarnos que nuestro ámbito laboral quedó detenido por completo, dejando nula nuestra única fuente de ingresos.

Los artistas siempre hemos sido generosos cuando se nos necesita para colaborar en algún evento benéfico; condición que jamás cambiará.

Siempre estamos dispuestos a ayudar, a darle una mano a quienes lo precisen.

Esta vez la mano la necesitamos nosotros. Necesitamos buscar el camino para intentar de alguna forma, se nos exima por el momento del pago de nuestros tributos y facturas, para poder sobrellevar este caos. No podemos quedar fuera de este foco de urgencia.

Nosotros nos comprometemos como colectivo, ni bien culmine esta pandemia, a devolverles con nuestro arte, por intermedio de festivales,parte de lo que se nos pueda ayudar.

Y si Uds, entienden que puede haber otra solución, estamos más quedispuestos a escucharla. Somos muchas las voces que necesitan ser escuchadas y estamos en conocimiento de la sensibilidad que tienen para con nuestros artistas, algo que nos reconforta gratamente, pues ¨La música es una gran ciudad, en la que todo el mundo es bienvenido¨.

Por eso, esperamos con esperanza, que nos puedan tender una mano en esta oportunidad. Quedamos a las órdenes, para, con los medios sanitarios correspondientes, reunirnos si así lo consideran.