Murió Verne Troyer, el popular "Mini Me" de Austin Powers

Verne Troyer, actor estadounidense que ganó fama en 1999 por interpretar a Mini Me en la película "Austin Powers", murió hoy a los 49 años, según confirmó el portal TMZ.

De acuerdo al citado medio, Troyer se encontraba con respiración asistida desde que fue ingresado a un hospital la semana pasada. El actor era tratado por sus problemas con el alcohol. Según la policía, había intentado suicidarse.



Tras su reciente internación, la familia de la estrella contó que había sido bautizado en presencia de los suyos.



Verne Troyer tenía problemas de alcoholismo desde hacía dos décadas. En 2002 casi pierde la vida por envenenamiento con la sustancia y ha pasado por rehabilitación en varias oportunidades.

Un rostro conocido

Verne Troyer comenzó su carrera en 1994 como doble del niño que protagonizaba la cinta "¡Cuidado: bebé suelto!" ("Baby's Day Out"). Continuó luego con pequeños papeles en "Hombres de negro" y "Pánico y locura en Las Vegas".



El reconocimiento popular lo alcanzaría en 1999 como personaje antagónico en "Austin Powers" 2 y 3, saga de películas cómicas protagonizada por Mike Myers.



En aquella cinta, Verne Troyer le dio vida a Mini Me, un clon en miniatura del Doctor Malo, el villano de la saga.



En los últimos años, debido a sus problemas de salud, el actor tuvo poca actividad artística. Tuvo mayor protagonismo en programas de tipo reality en TV. Entre ellos: "Celebrity Juice", "Celebrity Wife Swap" y "The Surreal Life."