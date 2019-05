Murió Tuqui, humorista de larga trayectoria en radio y tv de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tuqui, el humorista que llegó a la fama en los 90 de la mano de la Rock & Pop, murió este fin de semana a los 64 años, según confirmaron a La Nación de Buenos AIres amigos cercanos del artista. La razón de la muerte aún no se ha confirmado, pero arrastraba algunos problemas de salud luego de un accidente en moto que sufrió en 2012 por el que quedó discapacitado y debía movilizarse con muletas.

Su nombre real era Gabriel Gustavo Pinto, fue conductor de televisión y humorista. Se hizo famoso en la Rock & Pop, en los 90, cuando esa era una radio líder y sus locutores estrella aún eran Mario Pergolini, Lalo Mir, Elizabeth Vernaci, Juan Di Natale y Bobby Flores, entre otros.

En televisión tuvo participaciones en el ciclo de Susana Giménez como contador de chistes, acompañó a Julián Weich en Justo a Tiempo, donde se ponía un antifaz y tenía que adivinar quién era el personaje invitado al show. Alguna vez confesó que durante 2 años consumió paco, pero que lo había superado hacía tiempo.

En los últimos años, a las complicaciones de salud que tuvo tras el accidente de 2012, se le sumó la dificultad de conseguir trabajo por varias trabas burocráticas que se le presentaron al iniciar los trámites para obtener una pensión, según había dicho en algunas entrevistas. Esta situación lo sumió en una depresión.

Juan Di Natale, ex CQC, lo recordó hoy a la mañana desde su programa Reloj de plastilina, en Radio Mega: "Tuqui era alguien muy querido en el mundo del rock, amigo de La Renga. Compartimos un programa que se llamaba Se nos viene la noche. Fue una especie de profesor de la vida loca". El conductor también le dedicó unas palabras desde Twitter: "Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ´90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido".



Mario Pergolini, Carla Ritrovato, Diego Angeli, Axel Kuschevatzky y más personas de los medios expresaron desde las redes su tristeza por la muerte del humorista. Pergolini escribió desde la cuenta de Twitter de Vorterix, su radio: "Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza. Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas".