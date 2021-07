¿De qué murió Rafaella Carrá? Las causas de su fallecimiento a los 78 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de la muerte de Rafaella Carrà conmovió al mundo. La cantante italiana falleció este lunes a los 78 años en un hospital al norte de su país natal, y dejó atrás un legado de alegría, optimismo, sensualidad, liberación y clásicos bailables que tuvieron fuerte impacto en América.

Su pareja, Sergio Japino, fue el encargado de dar la noticia en un mensaje en el que explicó que la artista había sido víctima de una larga enfermedad, sin dar más detalles. Con el correr de las horas la pregunta sobre la causa del deceso de la blonda acaparó redes y medios de prensa.

Según informó la prensa italiana en las últimas horas, Carrà habría padecido un cáncer de pulmón, misma enfermedad por la que falleció su madre en 1987 según recoge el sitio español 20 Minutos. La intérprete de "Fiesta" y "0303456" (originalmente "5353456") prefirió guardarse su estado de salud y no hacerlo público para no lastimar a sus fanáticos.



"Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Otro gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo", expresaba el mensaje dado a conocer por Japino tras la pérdida.

La causa de la muerte no ha sido confirmada de manera oficial por nadie del entorno de la artista. Medios italianos aseguran que muy pocas personas estaban al tanto de este padecimiento y que incluso amigos íntimos de la artista quedaron impactados por la noticia al no tener idea del momento por el que estaba atravesando.



El último adiós a Raffaella Carrà se dará entre miércoles y jueves en la capilla del Ayuntamiento de Roma, y luego sus restos serán incinerados. "Había pedido un simple ataúd de madera al natural y una urna para contener sus cenizas", dijo Japino.



El cortejo hacia el Ayuntamiento partirá este miércoles a mediodía, hora italiana, desde su casa, y en el recorrido parará por la sede de la RAI y el Teatro de las Victorias. El viernes se realizará su funeral en la Basílica de Santa María en Aracoeli y luego será la cremación.