Murió la periodista de TN y diputada porteña Débora Pérez Volpin

La periodista y diputada porteña Débora Pérez Volpin murió este martes, al sufrir un paro cardíaco. Según pudo saber LA NACION, el domingo a la noche acudió al Sanatorio de la Trinidad por un fuerte dolor en el estómago. Su médico personal, que atiende en esa clínica, le recomendó hacerse una endoscopía y se resolvió realizarla hoy. A las 14, le hicieron estudios complementarios que salieron bien y cuando entró al quirófano, sufrió un paro cardíaco y falleció.



En horas de la tarde, el sanatorio comenzó a llenarse de amigos de Débora. Su actual pareja, Enrique Sacco fue uno de los primeros en dejarse ver. El clima de tristeza entre la prensa que acudió a cubrir la noticia era total: la gran mayoría de los periodistas presentes la conocían y respetaban como colega. Muchos de los que se acercaron lo hicieron también en solidaridad con Marcelo Funes, camarógrafo histórico de TN y exmarido Pérez Volpin, padre de sus dos hijos, Agustín, de 19, y Luna, de 17. Ellos también se hicieron presentes en la clínica en un ambiente de mucha angustia.

Pérez Volpin tenía 50 años y, en junio pasado, se despidió de su rol de conductora del noticiero matutino Arriba argentinos para lanzarse como precandidata a diputada porteña por el por el Frente Evolución de Martín Lousteau.



En las elecciones de octubre pasado, la periodista había resultado electa y el 10 de diciembre juró por primera vez como legisladora porteña.



"Celebro que se destapen verdades y silencios de muchas mujeres que han sufrido maltratos por años. El cambio cultural tiene que ver con exponer el maltrato y repudiarlo para que no vuelva a ocurrir y que las nuevas generaciones crezcan en un nuevo contexto. Soy feminista", sostuvo ayer durante su última entrevista, que brindó por la señal C5N.



La diputada estaba casada con el periodista deportivo, Enrique Sacco, y tenía dos hijos, Agustín y Luna, de su anterior matrimonio con Marcelo Funes. En mayo del año pasado había fallecido el padre de la periodista, que fue un médico muy reconocido que incluso llegó a dirigir el Hospital Fernández.



Según una entrevista brindada a sus ex compañeros de TN el año pasado, Pérez Volpin había dicho que fue por su padre que eligió cambiarse al ámbito político, cuando explicó por qué dejaba el periodismo.



"Esto no es personal, es un tema de evolución propia". Contó que esta fue una decisión que tomó en su fuero íntimo y aclaró que fue su papá quien le enseñó y transmitió la "necesidad de hacer y vocación por el servicio público".