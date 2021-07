Murió Marta, la madre de Ricardo Fort, luego de dos años de internación a causa de un ACV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este lunes murió Marta Fort, la madre de Ricardo Fort. Según informa el portal argentino Teleshow, la cantante lírica falleció en una clínica de Buenos Aires a causa de una arritmia.



La abuela de Martita y Felipe Fort estaba internada desde hacía dos años y medio en el centro de rehabilitación Basilea tras sufrir un ACV. Madre además de Jorge y Eduardo, se había casado con Carlos Fort, el heredero de la reconocida fábrica de chocolates FelFort, quien falleció hace más de una década.

Teleshow informó que Marta había sido internada en enero del 2019 por una trombosis pulmonar. Luego le detectaron un coágulo de sangre alojado en los pulmones, y por eso no pudo estar presente en la fiesta de 15 de su nieta. Hasta ese momento la mujer se encontraba activa.



En 2013, tras la muerte de Ricardo, Marta dijo: “Estoy muy dolida y muy angustiada. He perdido a lo más hermoso de mi vida. Él era un genio, su forma de crear". “Él vivió como quiso. A ellos (sus hermanos Jorge y Eduardo) les molestaba que no controlara sus gastos, gastaba muchísimo. Lo querían pero no lo comprendían. Espero que esto que pasó sea una forma de mantenernos unidos”, agregó en su momento.



Además, en ese momento, explicó por qué los mellizos Martita y Felipe no se quedaron con ella, sino con Gustavo Martínez: “Yo no voy a tener la tenencia porque como abuela soy un desastre y ahora no tengo la capacidad para criar a los chicos. Sí, voy a estar cerca de ellos”.



Cabe recordar que Marta fue una de las protagonistas de uno de los videos más recordados de "El Comandante". “Mamá, sacá la mano de ahí carajo. Acabás de cortar la electricidad, saca tucu tucu chillo, te podés quedar electrificada loca. Cortaste toda la luz”, se lo escucha gritar a Ricardo en el reality show que se transmitió durante años en la televisión argentina, mientras su mamá intenta sacar un pan de la tostadora.