Murió el humorista argentino Emilio Disi

Emilio Parada (Disi), el reconocido humorista y actor argentino, falleció hoy a los 74 años luego de luchar contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el año pasado, informó su amigo, el productor teatral Carlos Rottemberg a Infobae.

En una entrevista que dio al periódico argentino La Nación, Disi habló sobre su enfermedad: "Tenía neumonía y no me sentía bien pero no me internaban porque no tenía fiebre ni infección. En uno de los controles me hacen un chequeo más exhaustivo y me detectan un tumor en el pulmón", contó sobre el diagnóstico. "Hay que pelearla con ganas, si te dejás estar el cáncer te come", declaró el actor en ese momento.



No fue la única ocasión en la que habló sobre el tema. "Cuando me lo contaron dije 'permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?' Me confundí entre la quimio, el tumor…", contó, con humor, en el living de Susana Giménez.

Entre los éxitos que registra la carrera de Disi, están sus trabajos en películas como la saga de "Los bañeros", que empezó con Los bañeros más locos del mundo en 1987 (la última fue Bañeros 4: Los Rompeolas, en 2014), o la de Los extermineitors, donde actuó junto a Guillermo Francella en los 90.

Mientras se trataba con rayos y quimioterapia, se preparaba para volver a la pantalla. Por un lado, quería estar en la quinta parte de Bañeros, y por el otro, tenía un proyecto teatral propuesto por Luis Brandoni, para hacer juntos la obra El acompañamiento