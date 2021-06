Murió por coronavirus el maquillador de Susana Giménez, Juan Carlos López

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos López, el histórico maquillador de Susana Giménez, murió este lunes a los 66 años tras pasar varias semanas internado luego de contraer coronavirus.



Fue el periodista Ángel de Brito el primero que comunicó en su cuenta de Twitter la información sobre la muerte de López. “Falleció Juan Carlos López, maquillador de Susana Giménez. Había estado en terapia intensiva muy mal todo el último mes. #Covid-19”, escribió el conductor de LAM este lunes al mediodía, y pronto el posteo se inundó de comentarios que recordaban el trabajo del maquillador.



Según destaca el portal Teleshow, el hombre nacido en Entre Ríos se volcó en su oficio tras el consejo del dueño de una peluquería en la que trabajaba lavando cabellos y barriendo el piso. “Si querés hacer plata, trabajá con las mujeres”, le dijo. Luego de hacer un curso con los hermanos Combi, referentes en el cine en esta materia, en 1979 respondió al llamado de ATC y lo contrataron.



Falleció Juan Carlos LOPEZ, maquillador De Susana Gimenez. Había estado en terapia intensiva muy mal todo el último mes. #COVID19 pic.twitter.com/1bDsYdeauR — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 21, 2021

En 1991 comenzó a trabajar con Susana Giménez tras la recomendación del modisto Manuel Lamarca. A lo largo de su trayectoria, también trabajó para la revista Gente, capacitó a maquilladores de otros canales, y prestó sus conocimientos en la pantalla grande, en películas como Esa maldita costilla, protagonizada por Susana, y Alma mía, con Araceli González.



“Ser el maquillador de Susana Giménez me da chapa. A veces voy a un lugar en el que se reúnen 400 mujeres y me siento bicho raro porque todas se me quedan mirando”, reconoció tiempo atrás, para de inmediato lamentar: “También es cierto que esa exclusividad a veces no me permite encarar otros trabajos”.



En 2018 López demandó a Giménez luego de que no lo contrataran para trabajar, argumentando que el presupuesto que había pasado era demasiado elevado. Según el maquillador, había estado a su lado 25 años en negro, sin obra social ni vacaciones. Teleshow informa que la producción de Susana nunca había contemplado los viáticos de cada viaje en los que acompañaba a la diva.



Pero antes de llegar a un juicio las partes sellaron un acuerdo económico. Incluso, el maquillador volvería a ser convocado por Giménez: en 2019 la acompañó a Australia para una emisión del programa Por el mundo, de Marley.



“¡Ay! Qué triste noticia”, escribió Valeria Lynch tras conocer la noticia de su muerte. Por otra parte, en la cuenta personal de López, hubo quienes en los últimos días le deseaban una pronta recuperación en su último posteo, un dibujo hecho en blanco y negro y subido el 6 de mayo.