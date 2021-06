Murió por coronavirus Agustina Fontenla, participante de la última edición de Bake Off

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustina Fontenla, una de las participantes de la última edición de Bake Off Argentina, murió en la madrugada de este jueves en la ciudad argentina de Viedma. La abogada, de 31 años, se encontraba internada en terapia intensiva debido a complicaciones relacionadas con un cuadro de coronavirus. En las últimas horas su condición se había agravado.



Fontenla había sido trasladada a la capital de Río Negro hace cuatro días para recibir atención médica tras sufrir una neumonía bilateral. En las primeras horas de la mañana su familia quien confirmó la noticia de su deceso a la prensa.



“¡Soñá tan fuerte que a la vida no le quede más remedio que dártelo!”, escribió en su último posteo de Instagram, publicado a mediados de mayo. “Hace unos días se cumplió un año desde que estuve parada frente al jurado de Bake Off con mi ‘torta amor’ y la frase que tantos recuerdan: ‘Acá estoy yo empezando después’”.

“Hoy ya muy lejos del derecho, habiendo cumplido muchos sueños y con muchos otros por cumplir les quiero decir que cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia. Estamos donde estamos y con la gente que nos rodea porque así lo elegimos, tenemos nuestros logros y emprendimientos porque nos animamos a ellos, somos valientes porque literalmente superamos el 100% de las cosas que nos atravesaron”, remarcó en la publicación.



“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había contado en una de las emisiones del reality show, del que fue finalista y en donde se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de los jurados Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar.



Gracias a su participación en el programa de Telefé, Fontenla había logrado darle un giro a su vida y dedicarse a su pasión por la cocina. De vuelta en Río Negro, de donde era oriunda, inició un emprendimiento en su pueblo que lleva su nombre, en el que además de preparar postres, tortas y otras exquisiteces, daba cursos de pastelería.



Conocida la noticia, exparticipantes de Bake Off Argentina se volcaron a las redes sociales para despedirse de Fontenla y expresar su dolor por su muerte. También Paula Chaves, conductora del programa, le dedicó un mensaje. “Hasta Siempre Agus, que en paz descanse. Un beso y abrazo enorme a su familia y amigos. Qué triste noticia”, escribió la exmodelo en Twitter junto a una foto de la participante.



Hasta Siempre Agus 💫... QEPD

Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia... pic.twitter.com/SathaD1Nw4 — PAULA (@paulitachaves) June 3, 2021

“Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho”, escribió el exparticipante Ángelo Pedra. “31 años, una piba que estaba cumpliendo su sueño de vivir de la pastelería, me hacía feliz verla trabajar tanto”, agregó en otro mensaje, en donde también expresó su enojo con el virus.