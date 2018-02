Murió Ana Caputo, madre de Carmen Barbieri y abuela de Fede Bal

Ana Caputo murió a los 90 años, luego de sufrir un ACV el pasado domingo y quedar en estado de coma. La madre de Carmen Barbieri y abuela de Federico Bal había tenido una caída en noviembre pasado y se había fisurado la cadera. Desde entonces su estado de salud era delicado.



Su hija y nieto tenían previsto viajar desde Mar del Plata, donde están haciendo temporada con Magnífica en el teatro Corrientes, porque en el día de hoy la capocómica y viuda del humorista Aldredo Barbieri tenía programada una operación de corazón. Apenas se enteraron del estado crítico de Caputo, Carmen y Fede viajaron a Buenos Aires. Ana estaba internada en el sanatorio de La Providencia, en el barrio de la Recoleta y estaba con respirador.



Esta noche, Carmen y Federico no podrán asistir a los premios Estrella de Mar, que premian lo mejor de la temporada.

"El show no siempre debe continuar. Esta noche no habrá funciones de @MagnificaMDQ por el delicado estado de salud de mi abuela, Ana. Se les cambiará la entrada a todos los espectadores. Nos volvemos a ver el martes. Perdón y gracias", había escrito Federico Bal en su cuenta de Twitter, donde había agradecido el apoyo de sus seguidores.



Según pudo saber LA NACIÓN, las funciones de Magnífica reanudarán el día miércoles solo con Federico Bal y sin su madre.



Hasta el momento no fue anunciado dónde será el velatorio.