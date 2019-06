Murió la actriz y vedette Beatriz Salomón, a los 65 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta tarde falleció Beatriz Salomón. Así lo confirmó su abogada, Ana Rosenfeld. La actriz estaba internada a raíz del cáncer de colon que se le había diagnosticado hace unos meses.

Más temprano, la abogada había dialogado con Polino Auténtico sobre la salud de su amiga y dio precisiones de cómo estaban sus hijas. Además, contó en qué estadío se encuentra la causa que la actriz había iniciado contra los responsables de la cámara oculta que, según Salomón considera, terminó con su carrera y la sumió en una profunda depresión.

"Estuve con Beatriz antes de ayer. Lamentablemente, no me imaginé que podía estar hablando dos días después de una cadena de oración y demás. Tuve la suerte de estar con ella despierta, hablamos de un montón de cosas. Estas enfermedades son crueles y estas horas son determinantes", había contado Rosenfeld en las últimas horas.

"Esas enfermedades son crueles. Las últimas veces que estuve con Beatriz vi cambios en su físico, pero su cabeza funcionaba perfectamente. Hace cuatro días hablé con el oncólogo y le pedí por favor que me diera algún tipo de información, y le pedí que no sufra. El médico fue muy prudente, como tenés que serlo siempre en estas circunstancias. Me dijo que dolor no siente, porque estaba bien medicada y le administraron morfina como paliativo. Lo que yo le pedí es que toda la familia estuviera al día con la información, porque para mí era una carga muy fuerte", informó.

En 1971, Salomón ganó el concurso Miss San Juan, y luego fue precandidata a Miss Universo por Argentina. Su belleza era exótica y atrayente, atributos que, junto con su simpatía y carisma, fueron las grandes herramientas que le permitieron ingresar al mundo del espectáculo.

En la década de 1980 integró el grupo de atractivas mujeres que rodearon al capocómico Alberto Olmedo, y allí comenzó su verdadera carrera en el mundo del espectáculo. Junto a Silvia Pérez, Susana Romero y Adriana Brodsky, ganó popularidad y fortuna acompañando al actor en televisión, teatro y cine. Su personaje de secretaría del Manosanta, interpretado por Olmedo en el ciclo televisivo No toca botón, fue el personaje por el que siempre será recordada. Además, junto a Olmedo, filmó películas como El manosanta está cargado, y protagonizó sucesos teatrales como Éramos tan

pobres, con récord de recaudación en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

Salomón siempre participó de propuestas taquilleras. El éxito fue

denominador común de su profesión hasta que, luego del fallecimiento de Olmedo, y con el paso de los años, las ofertas laborales comenzaron a mermar. Su papel de secretaria del Manosanta es, quizá, el más recordado.