Murió la actriz española Rosa María Sardà, a los 78 años

Rosa María Sardà murió en Barcelona a los 78 años, según informó hoy la Academia de Cine española en su cuenta de Twitter. La actriz venía batallando desde hace tiempo contra el cáncer, pero su cuadro se agravó en los primeros meses de este año.



Ganadora de dos premios Goya, en su larga trayectoria trabajó a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Fernando Colomo, Icíar Bollaín y Ventura Pons. Moros y cristianos, Alegre ma non troppo, Airbag, La niña de tus ojos, Todo sobre mi madre, Sin vergüenza y la reciente Ocho apellidos catalanes son algunos de sus trabajos destacados.



A finales de abril, Sardà dio una entrevista televisiva, en donde habló sobre su enfermedad: "Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan".



Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

A raíz de la publicación de su autobiografía, titulada Un incidente sin importancia en diciembre pasado habló con el diario español El País y allí aseguró: "Cuando escribí esto no sabía que estaría condenada a morir de cáncer, pero el bicho sigue ahí, tengo nuevo tratamiento, pero estoy muy cansada. El año que viene veré qué hago. Igual dejo la medicación y que dure lo que sea, a fin de cuentas tengo 78 años. Lo único que me queda por hacer es morirme".



Rosa María Sardá (Barcelona, 1941) comenzó como actriz cómica, registro que en los últimos años de su carrera combinó con el de intérprete dramática en castellano y en catalán. Actriz vocacional pero tardía, comenzó en los 70 en el teatro, que le abrió las puertas de una larga carrera cinematográfica.



En ella destacan títulos como Moros y cristianos, La niña de tus ojos, Anita no pierde el tren, A mi madre le gustan las mujeres, Caricias o Rivales, Todo sobre mi madre, Te doy mis ojos, La vida empieza hoy o la más reciente Ocho apellidos catalanes. Su último trabajo cinematográfico fue La reina de España a las órdenes de Fernando Trueba.