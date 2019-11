Multan a Julieta Prandi por contar detalles de su separación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace más de un año que Julieta Prandi anunció su separación de su exmarido, Claudio Contardi, y abandonó la casa familiar junto a sus dos hijos, Rocco y Mateo. Días atrás dio detalles de la conflictiva separación y contó que había sufrido violencia.

Este fin de semana, con motivo de los Martín Fierro de Radio que ella condujo, Prandi explicó que ya no puede hablar del tema. "Fui multada por el juez, a pedido de mi exmarido. Me da bronca, impotencia y no puedo hablar más para no complicar la situación. Yo quiero terminar con todo pero los tiempos judiciales son lentos y hay que esperar ciertas cosas", contó ante las cámaras de Pamela a la tarde, el ciclo que conduce Pamela David por América.

"Me siento más liberada desde que estoy divorciada. Y los nenes están bien, conmigo y tienen un régimen de visita con el padre. Pero no puedo hablar. Cuando miro para atrás me asombra que hayan pasado once años. Estoy muy desilusionada. Pero por suerte me di cuenta a tiempo. El 2020 va a ser mi año. Estoy muy contenta con la temporada en Carlos Paz que se viene, en el teatro con Atrapados en el museo", contó la actriz.



"Yo tuve que convertirme un poco en cenizas y reencontrarme conmigo misma este año. Tuve que empezar todo de vuelta. Hoy recuperé la paz", aseguró Prandi en el final de la nota.