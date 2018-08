Mujica respondió con sorpresa a los halagos de Marcelo Tinelli

El martes, Marcelo Tinelli utilizó su popular cuenta de Twitter para declarar su "admiración absoluta" por José Mujica.

RELACIONADAS Marcelo Tinelli declaró su admiración por José Mujica By Miguel Bardesio Marcelo Tinelli declaró su admiración por José Mujica Marcelo Tinelli declaró su admiración por José Mujica Por el mensaje de Tinelli a Mujica, Petinatti pone "en duda" inicio del Bailando By undefined Por el mensaje de Tinelli a Mujica, Petinatti pone "en duda" inicio del Bailando Por el mensaje de Tinelli a Mujica, Petinatti pone "en duda" inicio del Bailando

Y en entrevista con Todo pasa de Océano FM, el senador habló sobre la publicación del conductor argentino, aludiendo en parte a todas las noticias que han salido en medios del mundo sobre "el presidente más pobre del mundo", o el de vida más austera.

"Yo soy un viejo terco y duro conmigo mismo", dijo Mujica y agregó: "Cuando fui de presidente, que me recibieron en Alemania, a mi me daba vergüenza: me encajaron una limusina que las puertas pesaban como 3.000 kilos, 30 motos adelante y 30 atrás, porque es el protocolo presidencial y parece que a la gente le gusta".

"No es mi mundo; hay que bancárselo a veces, pero no es mi mundo. Entonces les da sorpresa que un tipo que fue presidente viva sencillo, sea como el común de los mortales, y parece que eso es un mérito. ¡Eso no es un mérito! Es una comodidad. Por mi forma de ver la vida, cuanto más pesada la mochila y más me complico de cosas, más problemas tengo", señaló.

Cuando López le preguntó si se imaginaba a Tinelli como candidato a presidente argentino, Mujica soltó: "¿Y por qué no? Puede ser, sencillamente. Pero habla de la crisis de la democracia representativa. Pero se han visto cosas de esas en América ya; Argentina es gloriosa, tiene las marcas más altas que se han visto".