Mujica entrevistado por Residente: "En nuestro país, el contagio tiene origen en las clases acomodadas"

Al igual que hizo con los presidentes de Argentina y El Salvador, el cantante puertorriqueño Residente entrevistó al expresidente José "Pepe" Mujica a través de su cuenta de Instagram.

"Mañana a las 12.00 tendré una charla en vivo con Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Las preguntas son bienvenidas.", escribió el compositor de "René" y "Latinoamérica" en su cuenta de Instagram para anunciar la tercera entrega de este ciclo de entrevistas a mandatarios.

Antes de la transmisión, un seguidor del cantante le recriminó que no se haya comunicado con el presidente Luis Lacalle Pou. "Si es de derecha el presidente, no hablas con él entonces?", preguntó el usuario. "Yo sí, de una. La verdadera pregunta es si ellos hablarían conmigo. Abrazo", respondió el cantante.

"Pepe viene por ahí tengan paciencia vamos a hablar en unos minutos", publicó Residente a las 12.10, junto a un video que mostraba a Mujica llegando a su chacra, ubicada en Rincón del Cerro. La entrevista comenzó a las 12.20 y se extendió durante casi 40 minutos. Durante la transmisión se conectaron más de 36 mil personas y el expresidente respondió preguntas que envió le público y otras que formuló el puertorriqueño.

Desde su casa, Residente entrevistó al expresidente. "Hola, encantado", dijo Mujica al comienzo. "Estoy vivo", agregó con una sonrisa. Durante la entrevista, el exlíder de Calle 13 le preguntó al expresidente qué opinaba de la situación de Filipinas y Hungría, donde "hay restricciones autoritarias" para quienes no respetan la cuarentena obligatoria. "Sentí lo de Filipinas: al que no acata la cuarentena le pegan un pegan un tiro", respondió Mujica. "Eso no es una cuarentena, es un fusilamiento. Si no cumplís, es un suicidio".



Enseguida, el expresidente habló de la situación de Uruguay: "En mi país, la contaminación empezó por los acomodados, algunos que viajan. Hubo unos que fueron a un casamiento importante, de gente bien y con mucho recurso; vino una señora que había ido a Milán y ahí se armó. La quedaron como 80 y se desparramó".



La entrevista completa con Mujica

"Después están las pobres trabajadoras domésticas que se contagian y es una cadena. En nuestro país, el contagio tiene un origen en clases acomodadas, pero las consecuencias las padecen los pobres. Son los que tienen un salario, viven al día y esperan hacer un pesito. Esos son los más golpeados".



Durante la entrevista, comentó qué planes de ayuda se están manejando desde el gobierno y comentó su postura frente a esta situación. "Estamos peleando para que le gobierno ponga algo, y los hombres más fuertes pongan algo para hacer una vaca nacional y para que la gente más débil pueda comer. Es bravo, porque la solidaridad y la compasión no arreglan el mercado, pero el agujero es tan grande que necesitamos un margen de medidas para que la gente de clase media para arriba pongan el huevo para que banquen esto. Pero esto es si el estado se pone, porque si se hace el indiferente y empieza con el discurso de la economía, entonces estamos fritos. Hay que golpear con una responsabilidad colectiva".

Ya Estoy en vivo charlando con Pepe Mujica por mi cuenta de Instagram. — Residente (@Residente) April 3, 2020

"¿Cómo ve lo que pasa en Nueva York?", le preguntó Residente en otro momento de la entrevista que se transmitió desde su cuenta de Instagram. "La megalopólis es un gran error de civilización humana", respondió Mujica. "No está pensada para que la gente viva con felicidad, porque no podés perder tres o cuatro horas para ir a trabajar. Parece que queremos criarnos como pollos de criadero, y ahí se multiplican los problemas. La megalopólis está pensada para la inversión inmobiliaria y caemos en el egoísmo. Después, el señor Trump decía que no pasaba nada, bajó la guardia y ahora andá a parar este monstruo", agregó.

Llegando al final de la entrevista, Residente le preguntó por la situación de Ecuador, donde "la gente muere en la calle". "El presidente definió pagar la deuda externa antes que la salud", le dijo a Mujica. Entonces, el expresidente dijo: "¿Quién pagará la deuda? La pagarán los pobres. Esa es la contradicción de nuestro tiempo, tenemos riqueza pésimamente distribuida. No atendemos las cosas fundamentales, como el agua y la vivienda. Pero si tenemos que tener autos más grande, cambiar la heladera cada dos años y cambiar el teléfono porque salió uno mejor. Ese es el mundo en que vivimos porque tienen que vender mucho para acumular", respondió Mujica.

Por último, el artista le comentó que, teniendo 42 años, se siente frustrado con la política de izquierda y de derecha. Citó las entrevistas que hizo con los presidentes de El Salvador y Argentina para decir que no se sentía confiado con el discurso que ambos mandatarios proponían. "Siempre pasa algo", dijo. "¿No cree que puede haber una nueva forma de hacer política, o directamente eliminarla y empezar de nuevo? Veo lo que pasa en Venezuela y en Puerto Rico: la gente se muere de hambre, pero te dicen que mejoramos. No se termina de balancear la situación y siento. Siento que estamos estancados en políticas antiguas".

Este video lo tomé de la transmisión en vivo de @Residente al ex presid. Pepe Mujica, con ocasión de la emergencia por #coronavirus.



"Los líderes solos son inservibles, son como hojas al viento. Lo que realmente cambia la historia son las filas indias, los millones de anónimos". pic.twitter.com/AYEAvxQ4hb — Javier Andrés Arango Arango (@JavierAArango) April 3, 2020

"Somos producto de la civilización en que vivimos", dijo Mujica. "Hace dos millones de años, los sapiens se organizaban de a 40 familias. Arrancaron de África y se fueron extendiendo juntas porque era un animal gregario, no puede vivir en soledad. El capitalismo es diferente: es el individuo y lo mío. Eso está en nuestra cultura del mercado. No es nosotros. Cada cual tira del carro por la de él y a veces todos quieren ser líderes. Pero lo líderes solos son inservibles, son como hojas al viento. Lo que realmente cambia la historia son las filas indias, los millones de anónimos. Toda lucha supone que hay que construir corrientes de mucha gente", dijo cerca del final de la entrevista.