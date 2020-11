La muerte de Maradona: el llanto de Guillermo Andino al dar la noticia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras buscaban confirmar la noticia de la muerte del astro futbolístico, Guillermo Andino leyó los distintos titulares de los portales llorando. "Perdonen, pero esto no estaba en los cálculos de nadie. Lo triste es tener que dar en vivo esta noticia de la muerte de Diego Maradona... Somos contemporáneos, recordamos al Diego futbolista, podíamos no empatizar con algunas cuestiones, pero es y fue el mejor jugador de la historia. Me viene eso a la mente, como seguro le pasa a la gente en su casa", dijo, notablemente conmocionado.

"Es la noticia que jamás me hubiera gustado dar en vivo. Se nos fue el jugador más grande, el que nos dio más alegrías. Siempre ligado al fútbol, a lo que más le gustaba. Esta tristeza que no puedo sacarme. Como le va a pasar a todos los argentinos, más allá de que hay muchas cosas que quizá le criticamos. Por arriba está la muerte de Diego, del más grande de todos los tiempos. Perdón", expresó mientras rompía en llanto





"Insisto con lo mismo, nunca pensé tener que dar esta noticia porque creía en ese Diego que podía seguir peleándola. Lamentablemente murió y con él se va nuestra alegría futbolística para aquellos que somos contemporáneos a él. Perdonen, uno expresa lo que puede en circunstancias de estas características. Hoy es uno de los días más tristes para el mundo y para todos los que disfrutamos de Diego tanto adentro como afuera de la cancha", concluyó Andino entre lágrimas.