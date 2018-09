Muere fan de Xuxa que fue a recibirla a Ezeiza

"Cuando dejé de hacer el programa en la Argentina, me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... cada vez que me veía era emoción pura... Hoy, en mi llegada al aeropuerto, se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan, mi amigo y se convirtió en ángel. Mi corazón está apretado por no poder hacer nada por ti, lo siento. Te voy a llevar en mi alma".

La conductora brasileña resumió con esas palabras su tristeza por el insuceso ocurrido en el aeropuerto argentino, en el instante que ella hacía su arribo.

Según reveló el portal Primiciasya.com, Hernán se descompensó. Ya cuando fue trasladado de urgencia a un nosocomio pero falleció minutos después.

Testigos revelaron que la llegada de Xuxa a Argentina fue bastante caótica. Muchos fans se acercaron al lugar y no estaba previsto un sistema de seguridad para contener a tanta gente.

Hubo algunos empujones y mucho tumulto. Se estima que Hernán no fue el único que se descompensó, otras personas también fueron atendidas.

Mirá el mensaje que Xuxa le dedicó a Hernán: