Mozos acusados de “ladrones”, se burlaron de Cande Tinelli

Los trabajadores de la pizzería “No me olvides” de Manantiales se tomaron con humor la denuncia de la hija de Marcelo Tinelli y compartieron una irónica foto en las redes sociales. La it girl había responsabilizado a los empleados del robo de su cartera, aunque luego se disculpó con un tuit bastante irónico.



Los dueños del establecimiento se defendieron de las acusaciones y algunos de los empleados y amigos se tomaron con humor la acusación. O en realidad, aprovecharon el episodio para hacer una originalísima movida de marketing.



En una foto que comenzó a circular en las redes sociales, varios jóvenes posaron con armas de juguetes, pasamontañas y gorros de presos, con una leyenda que decía “Se roban carteras”.



El supuesto robo ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana del martes, cuando Candelaria Tinelli cenaba con sus amigos en una de las mesas ubicadas en la vía pública. Según revelaron testigos del hecho, el restorán está ubicado en una zona muy transitada de Manantiales, aunque a esa hora había poca gente. En el momento de pagar, la hija del “Cuervo” se dio cuenta que no tenía la cartera.



El propio Marcelo Tinelli señaló en Twitter que solo estaban los mozos del restorán en el momento de la desaparición del accesorio. Y agregó que exigían una mejor propina a su hija y sus amigos.



Cercano al mediodía, la morocha escribió el tuit contra la pizzería y dividió las aguas entre sus seguidores de la red del pajarito. Algunos defendieron a Cande, mientras que otros destacaban la honestidad de los trabajadores del restorán.



Al rato, el responsable del local, Nicolás Palacios, mantuvo una charla con la influencer y aclaró la situación, al punto que Candelaria decidió no hacer la denuncia policial. De todos modos, le aconsejaron que la hiciera antes de salir del país.

Disculpa irónica.

Posteriormente, la flamante cantante (famosa por haber tatuado prácticamente todo su cuerpo), retuiteó un mensaje de Palacios en son de paz y amor para dar por finalizada la polémica, aunque con un toque de ironía: “Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides, está mal de mi parte. Al no haber más gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imaginé otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana. O no sé, se la chupó la tierra quizás”.