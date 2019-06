Morrissey le pide perdón a Robert Smith por una vieja pelea y asegura que no es racista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista publicada en su página web, el cantante y compositor Morrissey le pidió disculpas a Robert Smith por una vieja pelea que ambos músicos protagonizaron en los ochenta.



En 1983, al excantante de The Smiths le habían preguntado por su opinión sobre The Cure, a quienes tildó de "una nueva dimensión de la palabra mierda". En la misma línea, lo catalogó de "un payaso gordo con maquillaje, llorando mientras toca la guitarra". Más adelante, Robert Smith replicó: "Por lo menos hemos dado un nuevo significado a la palabra, no construyendo una carrera fuera de ella. Si Morrissey dice no coman carne, entonces comeré carne. Lo odio".



En la entrevista concedida a Sam Esty Ranyer (sobrino de Morrisey), el cantante de clásicos como "How Soon Is Now?" y "There Is A Light That Never Goes Out", admitió haber dicho "cosas terribles" sobre su colega.



“Dije cosas terribles sobre él hace 35 años… pero no era mi intensión… estaba siendo bastante dramático. Es genial cuando puedes culpar todo lo que dices por tener el síndrome de Tourette… No tomo ninguna responsabilidad moral por todo lo que dije en 1983. Al final, ¿quién lo hace?”, dijo Morrisey.



A lo largo de la entrevista, disponible en www.morrisseycentral.com, el músico asegura que el incendio en la catedral de Notre Dame fue un "incendio provocado" ("Todo el mundo lo sabe", dice), niega que respalde el UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido) y reafirma su apoyo al polémico partido político For Britain, afrimando que "Anne Marie Waters es la única líder del partido británico que puede unir a la izquierda y la derecha".



Además, el cantante negó las acusaciones de racismo que recibió en los últimos meses. "Si alguien te acusa de ser racista en el Reino Unido de hoy, está dejando claro que se quedó sin palabras. Están huyendo de un debate. Todo el mundo últimamente prefiere su propia raza. ¿Eso hace todo el mundo racista? ", cuestionó.