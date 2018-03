Moria sobre el caso Calu-Darthés: "Me cuesta entender a las mujeres hoy"

En diálogo con Luciana Geuna y Daniel Malnatti en el ciclo de TN de Buenos Aires, Tiene la palabra, Moria Casán compartió su punto de vista respecto a la acusación de acoso que la modelo y actriz Calu Rivero realizó contra el actor Juan Darthés.

La diva aseguró que intenta ponerse en la piel de la joven, pero que de todos modos le cuesta entender su proceder, el cual hizo extensivo al género femenino: "Es raro todo lo que pasa, pero como prescribió, seguramente ella haya tenido que contarlo a los medios, me cuesta entender a las mujeres hoy, me parece que tienen un retroactivo que va más con la revancha que con el mejorar su postura porque mediatizan todo", expresó Casán y lanzó un comentario filoso contra Rivero: "Yo siento que como no pudo hacer nada con la Justicia, quiso que todo el mundo se enterara, no sé si no le querrá quemar el conejo", dijo entre risas, en alusión al personaje vengativo de Glenn Close en el film Atracción fatal.

Sin embargo, Moria tampoco tomó partido por Darthés: "No es de mi simpatía, cuando decidí lanzarme a la política fue uno de los primeros en juzgarme de manera machista, hubo un alto grado de misoginia", recordó, pero enfatizó en su futuro laboral: "Él tiene que seguir trabajando, yo no le coartaría la posibilidad de trabajar a nadie, y [Adrián] Suar lo está dejando", explicó y concluyó su opinión con unas palabras para Calu: "Recorriste un largo camino, has estado de novia, sos una chica preciosa que anda por el mundo, y si no lo resolviste en terapia ni en todos los programas de televisión, entonces cambiá de analista".