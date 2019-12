Moria Casán contra Nicole Neumann y Agustina Kampfer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes por la noche, en el marco de la gala aniversario de la revista Caras, Moria Casán fue protagonista de un entredicho con el cronista de Nosotros a la mañana, tras negarse a dar le una nota: "No, papito, yo con vos no hago más notas porque el otro día te hice una nota larguísima y no la pasaron. Y yo digo cosas muy interesantes", dijo la conductora de Incorrectas mientras posaba para las cámaras en la alfombra roja. Y su actitud generó gran enojo en parte del equipo del programa de eltrece, que no se quedó callado .



Nicole Neumann y Agustina Kämpfer salieron a responderle a la diva. "¿El 'fush fush' tipo perro fue para vos?'", le preguntó sorprendida la ex de Fabián Cubero al movilero que se encontraba en el piso contando lo sucedido. "No me parece la forma de sacar a alguien como si fuera un perro, que tampoco yo sacaría así a un perro, pero menos a una persona", opinó con cierta molestia.



Enseguida, la modelo fue interrumpida por su compañera, la periodista Agustina Kämpfer, quién sin vueltas chicaneó a Casán: "A lo mejor piensa: 'con esto la rompo' y no le interesa a nadie, ¿qué vas a hacer?".



Por supuesto que la respuesta de la diva no se hizo esperar y les contestó a ambas desde su programa de América. "Parece que la señora Kämpfer, ex Incorrecta y la señora Nicoleta Neumann, ex de la pareja de la actual que está en el móvil (en referencia a Mica Viciconte), hablaron de mí. Parece que están ofendidas, no sé si voy a poder dormir", lanzó con tono irónico.



"La Kämpfer dijo con su tonito: 'A lo mejor piensa que dijo algo importante y no lo dijo'. No, nena, yo nunca pienso que digo algo importante. La gente me viene a buscar porque siempre lo que digo es inteligente y divertido y les doy títulos para que ustedes hagan programas", remarcó enojada.



Sin embargo, su descargo no terminó ahí y continuó con Neumann: "Y Nicoleta me parece que no tiene ninguna autoridad para hablar de maltrato porque, por favor, ella trata bien a los perros, pero a las personas...", señaló dando a entender que está del lado de Viciconte en el conflicto entre ella y Cubero.

La palabra de Nicole Neumann.

Este mediodía, la modelo volvió a referirse al tema, aunque no quiso entrar en polémicas. Después de contar que se sacó la rodilla de lugar saltando en la cama elástica con sus hijas, la rubia expresó: "No sé qué dijo. Te juro que no veo tele. Sé que se peleó con Pedrito (el movilero del programa) porque lo vimos hoy acá pero se amigaron, así que buenísimo".



Y frente a los dichos de Moria que dan a entender que ella no trataría a las personas de la misma forma que a los perros, aclaró: "Soy igual de amorosa con quien se lo merece". Tras desmentir que haya una rivalidad con la exvedette, advirtió: "Tuve una gran experiencia con ella, trabajamos juntas un año y pico en teatro con Nito Artaza y es una excelente compañera. Siempre está tirando para arriba".

La palabra de Agustina Kampfer

La periodista ex Incorrectas también se refirió al tema y lejos de poner paños fríos redobló la apuesta. "No pasó algo muy importante. Ella tuvo una actitud de desprecio para con nuestro cronista. Nicole y yo expresamos lo que nos pareció, con mucho respecto como hacemos siempre y ella se expresó con una falta de respeto como hace casi siempre", explicó.



La rivalidad entre Moria y Kämpfer no se debe a este hecho puntual, sino que surge a raíz del abrupto final de la periodista en el ciclo de América. "Yo fui parte del programa, di mucho de mí por remar un programa que estaba empezando porque estuve desde el día uno. Sé que tuvo mayor acompañamiento antes que ahora, no lo digo yo, lo dicen los números. Y fui despedida en muy malos términos", expresó.



Si bien no culpa directamente a la diva por su desvinculación, la panelista confesó que esperaba otra actitud por parte de ella en su momento. "A veces hay que acatar las decisiones que vienen de arriba pero sí se puede manifestar, tener un gesto simpático, decir que le parece y contar lo que pasa", opinó dolida. Y, enseguida, aclaró cuáles fueron los motivos de su salida del ciclo vespertino: "Yo fui despedida bajo el argumento de que no necesitaban periodistas serias. Como si no estuviera calificada para el programa", concluyó todavía herida.