Moria Casán llega a Melo tras feroz cruce con Jimena Barón

El carnaval de Melo se prepara este lunes para recibir por tercera vez a la diva, que desfilará por la Avda. Saravia y recibirá el cariño del pueblo arachán.

En esta edición, los integrantes de Rapaduras de Osobuco -trío eléctrico más convocante del carnaval- tiene un tema de su repertorio dedicado a la diva argentina y a un imitador que desfila saludando al público.

Mientras, Moria es noticia en la vecina orilla por los cruces en redes que ha mantenido con Ximena Barón, recientemente separada de Juan Martín Del Potro.

El cruce entre Moria y Jimena tuvo varios capítulos. Luego de que “La One” llamara a Barón “lesbiana tapada” y dijera que no le creía “el discurso feminista” que brindaba, la actriz le respondió a través de la red, con humor.

En una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (Canal 13 de Buenos Aires) que reprodujo el portal Exitoina.com, la Casán dijo: “Los que se ofenden por ‘lesbiana tapada’, conociéndome, a mi me chupa un huevo. Yo soy hermafrodita. Yo soy siglo XXII”.

Luego reveló el por qué de su comentario: “Lo que pasa es que hace algunos años la vi en una situación amorosa con una persona del sexo femenino. Entonces me pareció que… todo bien. Fue hace muchos años atrás”. “No te quiero decir que tengas que ir con el panfleto de ‘soy hetero”, ‘soy homo’. Me parece que todo eso atrasa”, añadió.

Además, volvió a criticar a las feministas: “No les entiendo el discurso a estas feministas, son del Siglo XX, yo soy Siglo XXII. Todo lo que están haciendo ahora como discurso, yo ya lo hice, pero no lo personalizo. Pero no les entiendo el discurso feminista. ¿Quieren la legalización del aborto? Yo ya la propuse y dije lo que me había hecho”.

Al tanto de las declaraciones de la diva, Jimena le respondió en la red. “Me banco que digan de mí lo que quieran, sé cómo es esto y no queda otra. Mentiras NO. Jamás estuve con una mujer y es una falta de respeto como se están metiendo en mi vida. Yo no me meto nunca con nadie. Laburen y dejen laburar”, expresó notablemente molesta.

Luego agregó: “De haber estado con una mujer, con 2, o enfiestada con 8 tipos, sería un tema mío. No es insulto para mí que me digan lesbiana, pero no lo soy y es simplemente desubicado meterse en la intimidad de alguien ajeno. Un poco de respeto.”, concluyó.