Moria Casán confirmó su romance con dirigente peronista Fernando Galmarini

Es tiempo de romances en la vecina orilla. Lejos de la primavera y en plena ola de frío, los programas de chimentos argentinos no paran de hablar de nuevas posibles parejas en el medio farandulero. En la lista de novedades está la reconciliación de Silvina Escudero con Federico, un muchacho de perfil bajo al que la bailarina mantiene alejado de la exposición; los rumores de un affaire entre Agustín “Cachete” Sierra y Sofía “Jujuy” Giménez y una especulación que acercaría a la cantante Ángela Leiva al actor Esteban Lamothe.

En las últimas horas se confirmó que Moria Casán está felizmente en pareja. ¿El afortunado? Fernando "El Pato" Galmarini, un histórico dirigente peronista, padre de Malena Galmarini y por tanto suegro del político Sergio Massa.

La revista Caras había publicado en portada ayer las primeras imágenes de la nueva pareja, a la que se le había dado captura en pleno paseo en Tigre. La publicación aseguró que él la deslumbró con sus conocimientos.



Luego, la confirmación directa de la propia Casán la recibió Pía Shaw, panelista del programa Los Ángeles de la mañana (eltrece), que compartió la noticia en la emisión de ayer. “Crush total con Galmarini”, le escribió vía WhatsApp la exjurado de Bailando por un sueño, y comentó que Galmarini es su “profe virtual de historia del peronismo”.

Moria Casán y Fernando Galmarini en la revista Caras. Foto: Captura de Twitter

La vedette contó que conoció a El Pato 30 años atrás, en el contexto de A la cama con Moria, el programa que ella condujo en Canal 9 en 1991. “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, bromeó la morocha, fiel a su picante estilo.



Tras brindar esa información concreta, le dijo a Shaw que iba a apagar el teléfono para evitar seguir contestando este tipo de preguntas, y así lo hizo. “Está feliz, chocha de la vida”, agregó Shaw por si quedaban dudas.

Galmarini tiene tres hijos, Malena, Sebastián y Martín, frutos de su relación con la exdiputada y médica Marcela Durrieu. El dirigente fue secretario de Deportes durante el gobierno de Carlos Menem.



Justamente Sebastián Galmarini también habló del romance de su padre y la diva, vía mensaje con LAM, en concreto con la panelista Andrea Taboada. “Están bien. En pareja, no sé. De novios, ponele”, fueron sus palabras.

En diciembre de 2019, Moria Casán había concretado un casamiento o unión espiritual, según dijo, con el artista Humberto Poidomani, con quien tenía una relación a distancia y de quien la pandemia la alejó.



“Sigo casada pero sigo sin verlo, sigo sin conocerlo. Es mi marido simbólicamente, nos casamos en Florencia”, había contado Casán hace dos meses, en su visita al programa PH de Telefé. Allí, la diva contó que se habían conocido en Buenos Aires, que él la invitó a comer y el mismo día le propuso casamiento, y que el coronavirus interfirió en sus planes de verse. “Él iba a venir y por la pandemia no se pudo, cuestión que no lo vi más. Él vive en Miami, estamos en un stand by pero yo lo quiero muchísimo”, agregó Moria, que ahora encontró un nuevo destinatario para su cariño. Uno que, además, le queda cerca.